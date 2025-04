Dragon Ball Super: cosa lascia Toriyama a Toyotaro?

Sicuramente è difficile continuare la strada senza un maestro, senza quella persona che ti ha forgiato e ti ha aiutato a modellare nuovamente la sua creatura, donandoti fiducia nel gestire il futuro di una delle opere fumettistiche più importanti del mondo: questa è la situazione di Toyotaro, l’attuale artista dietro Dragon Ball Super.

Recentemente, come leggiamo su Comic Book, il mangaka ha dedicato un tributo struggente e profondo al suo maestro, una delle personalità più influenti di sempre a livello globale. Il ricordo viene mostrato tramite un disegno, un’illustrazione in bianco e nero avente al centro una frase potentissima: “Toriyama’s World Forever!!”. Basta poco per far commuovere qualsiasi lettore e appassionato dei mondi di Toriyama, mondi immortali lasciati in eredità non solo a noi ma proprio a Toyotaro, il principale uomo che dovrà portare avanti in lavoro svolto dal sensei.

Akira Toriyama ha rivoluzionato il mondo di anime, manga e videogiochi

Il sensei da come ben sappiamo ha lasciato un’impronta anche nel mondo dei videogiochi con Dragon Questo e Chrono Trigger, diventando una vera icona della cultura pop. Idealmente e visivamente ha influenzati anche grandi artisti come Kishimoto e Tite Kubo, creando una vera era “pre e post Akira Toriyama”: questa è solamente una delle poche cose che ha lasciato al mondo e a Toyotaro, contando anche la connessione intima e umana che i due artisti hanno condiviso di cui non conosciamo l’essenza.

Con le sue storie e personaggi il sensei ha insegnato che nessun limite è invalicabile, che l’amicizia è una forza reale e concreta: un sentimento capace di trovare la sua forza anche dopo la sconfitta, disegnando un mondo più grande, troppo stretto per restare solamente all’interno delle pagine di un fumetto o nello schermo di un televisore.

Akira Toriyama lascia a Toyotaro una grande eredità che speriamo, sia in grado di portare avanti con amore e professionalità