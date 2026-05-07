Witch Hat Atelier: il produttore fa chiarezza sui tempi di lavorazione della serie

Nell’ambiente dell’animazione giapponese, quando un progetto si fa attendere per anni, le voci e le leggende metropolitane tendono a moltiplicarsi vertiginosamente. È esattamente quello che è successo con l’adattamento di Witch Hat Atelier, un’opera visivamente così complessa da far pensare a molti che la sua lavorazione avesse richiesto quasi un decennio. A fare finalmente luce sulla questione è intervenuto Hiroaki Kojima, produttore della serie, che ha voluto correggere alcune percezioni errate circolate online negli ultimi tempi.

Contrariamente alle teorie che ipotizzavano un lavoro di ben sette anni, Kojima ha precisato che l’effettivo periodo di produzione è stato di circa tre anni e mezzo. Anche se l’annuncio ufficiale risale al 2022, lo studio Bug Films non è stato coinvolto fin dai primi vagiti del progetto, inizialmente gestito da Avex Pictures e Kodansha. Kojima stesso ha preso ufficialmente il timone della produzione solo nel 2023, momento in cui il lavoro è entrato nella sua fase più intensa e concreta.

Nonostante le tempistiche siano più “umane” del previsto, il produttore ha ammesso senza mezzi termini che si è trattato del progetto più impegnativo della sua intera carriera. Trasporre sul piccolo schermo il tratto incredibilmente dettagliato e quasi pittorico di Kamome Shirahama è stata una sfida tecnica colossale. La dedizione del team è stata tale da richiedere una consulenza costante con l’autrice originale, proprio per garantire che l’atmosfera magica del manga non andasse dispersa.

Proprio questa ricerca ossessiva della perfezione è stata la causa principale dello slittamento della data di uscita dal 2025 al 2026. Sebbene l’attesa si sia allungata, le parole di Kojima invitano i fan a non focalizzarsi troppo sul “quando” o sul “quanto”, ma sulla qualità del risultato finale. L’obiettivo resta quello di regalare agli spettatori un’opera che renda giustizia a un comparto artistico unico, ricordandoci che, a volte, la vera magia richiede semplicemente il giusto tempo per fiorire.

Per chi volesse immergersi in questo straordinario mondo magico, ricordiamo che l’anime di Witch Hat Atelier è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll.