Star Comics infiamma il Comicon Napoli 2026: tutti gli annunci manga per l’autunno

Il Comicon Napoli 2026 ha regalato grandi soddisfazioni agli appassionati di manga grazie al panel “Next Manga Stars” di Star Comics. La casa editrice ha svelato una lineup davvero variegata per l’autunno 2026, mescolando classici intramontabili, hit contemporanee e generi per ogni gusto, dal dramma sportivo al Boys’ Love.

Il titolo che ha fatto più rumore è senza dubbio Baki The Grappler. Per la prima volta in Italia arriva l’opera iconica di Keisuke Itagaki che segue le vicende di Baki Hanma e la sua brutale missione per superare il padre, l’essere più forte del pianeta. Con oltre 100 milioni di copie nel mondo, è un recupero storico fondamentale. Sul fronte del recupero d’autore, torna anche Tsutomu Takahashi con la nuova edizione di Tetsuwan Girl. Ambientato nel Giappone del dopoguerra, racconta la rinascita di una nazione attraverso il talento sportivo di una donna straordinaria, Tome Kano.

Per chi cerca emozioni forti e atmosfere moderne, Star Comics propone Tears on a Withered Flower, un webcomic spicy e drammatico che affronta il tema della rinascita dopo un tradimento, e Phantom Busters, un’action-comedy soprannaturale direttamente da Jump SQ. Qui seguiamo le strambe imprese di un club scolastico dedicato all’esorcismo degli spettri tra gaffe e combattimenti spettacolari. Anche i fan di Nintendo avranno pane per i loro denti con l’arrivo del manga di Splatoon, che porta su carta le coloratissime battaglie a colpi d’inchiostro del Team Blu.

Le proposte si chiudono con tre volumi unici molto intensi: Belladonna’s Lover, una storia Girls’ Love segnata da una maledizione; Gli Shinigami non uccidono, un coinvolgente Boys’ Love tra un ragazzo e un Dio della Morte; e infine Level Up for Love, una delicata commedia romantica che esplora la vita segreta di due impiegati con la passione per i videogiochi. Con questo ventaglio di novità, l’autunno si prospetta una stagione ricca di letture, capace di accontentare sia i collezionisti più esigenti che i lettori in cerca di storie fresche e coinvolgenti.