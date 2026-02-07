Vinland Saga: Star Comics celebra la fine della serie con guidebook, variant e Celebration Edition

Chi segue Vinland Saga sa che la fine della serie non poteva passare in silenzio. Ed è proprio da qui che parte la giornata celebrativa annunciata da Star Comics, pensata come un vero e proprio regalo per chi ha accompagnato l’opera di Makoto Yukimura fino all’ultimo capitolo. Tre annunci, tutti legati a maggio, che trasformano la conclusione del manga in un momento da ricordare.

Il primo appuntamento è fissato per il 5 maggio, data di uscita del Vinland Saga Official Guidebook. Non una semplice guida, ma un volume che promette di essere una bussola completa per orientarsi nell’universo della serie. Dentro ci saranno schede dei personaggi, approfondimenti narrativi, curiosità legate al mondo vichingo, illustrazioni inedite e persino lo storyboard del primo capitolo di Vinland Saga. Un oggetto pensato chiaramente per chi vuole andare oltre la lettura e capire come è nata e cresciuta questa storia. Il guidebook sarà disponibile solo in fumetteria, sui canali Star Comics e in anteprima al COMICON Napoli, con preorder già aperti.

Il secondo annuncio guarda invece al lato più artistico e celebrativo. Sempre dal 5 maggio arriverà la Vinland Saga n.1 Star Tribute Variant Cover Edition, firmata da HAGANE (Massimo Dall’Oglio), autore di Kraken Mare. Una variant nata come omaggio alla serie e all’arrivo di Yukimura al COMICON Napoli, pensata per chi ama collezionare edizioni speciali e reinterpretazioni d’autore. Sarà disponibile in fumetteria, libreria, store online e ovviamente in anteprima in fiera.

Il gran finale è affidato al terzo annuncio: Vinland Saga n.29 Celebration Edition. Qui si parla di un’edizione da collezione vera e propria, con cofanetto dedicato, il volume celebrativo della serie e una serie di gadget pensati per i fan. All’interno ci sarà anche lo storyboard dell’ultimo capitolo di Vinland Saga, un dettaglio che da solo vale l’acquisto. Completano il tutto un portachiavi in ecopelle, un mini-shikishi celebrativo e due mini-litografie.

Tre uscite diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: salutare Vinland Saga nel modo più degno possibile, trasformando la fine di un manga in una festa per chi lo ha amato dall’inizio alla fine.