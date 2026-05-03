Nuvole a nord-ovest: l’opera di Aki Irie riceve finalmente un adattamento anime

Il mondo dell’animazione giapponese si prepara ad accogliere una delle opere più suggestive e visivamente ricercate degli ultimi anni. È stato infatti annunciato ufficialmente l’adattamento anime di Nuvole a nord-ovest (titolo originale Hokuhokusei ni Kumo to Ike), il celebre manga scritto e illustrato da Aki Irie. Per celebrare la notizia, l’autrice ha voluto ringraziare i propri lettori condividendo un’illustrazione speciale, mentre i dettagli relativi allo studio di produzione, al cast di doppiatori e alla data di uscita verranno svelati soltanto nei prossimi mesi.

Il percorso editoriale di questo titolo è stato piuttosto particolare. Dopo aver iniziato il suo cammino nel 2016 su Harta ed essere passato poi ad Aokishi, il manga ha vissuto una piccola rivoluzione proprio all’inizio del 2025. Aki Irie ha infatti deciso di cambiare rotta, spostando la pubblicazione verso la Yukiwariso, una nuova casa editrice creata nientemeno che da Kaoru Mori. In Italia, se volete recuperare i sette volumi usciti finora, potete trovarli sotto l’etichetta J-Pop Manga.

L’opera ci trasporta nei paesaggi mozzafiato dell’Islanda, a 64° di latitudine nord, dove la natura selvaggia fa da cornice a una narrazione sospesa tra realismo e mistero, un posto dove il paesaggio sembra quasi un personaggio aggiunto. Il protagonista è Kei Miyama, un ragazzo di diciassette anni che definire insolito è poco. Ha tre caratteristiche che lo rendono unico. Riesce a parlare con le macchine, perde completamente la testa e la parola davanti alle ragazze carine e si guadagna da vivere facendo l’investigatore privato.

Quello che inizia con casi semplici, come ritrovare un cane o far incontrare due sconosciuti, si trasforma presto in qualcosa di molto più profondo e inquietante quando Kei deve mettersi alla ricerca di suo fratello minore. Sarà interessante vedere come l’anime riuscirà a trasmettere quel mix di mistero e solitudine che si respira tra le pagine del manga. Ora non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti.