Lord of Mysteries: in arrivo tre episodi speciali su Crunchyroll

Il mondo esoterico e vittoriano di Lord of Mysteries si prepara a espandersi ulteriormente grazie a una notizia che farà felici i fan del donghua. Crunchyroll e Tencent hanno infatti ufficializzato il rilascio di tre episodi speciali, previsti per giugno 2026. Questo nuovo contenuto rappresenta un ponte fondamentale per approfondire le intricate vicende tratte dalla celebre web novel di Cuttlefish, trasportando gli spettatori nel cuore pulsante delle macchinazioni del Tarot Club.

Il calendario delle uscite è già stato definito nei minimi dettagli. Si partirà il 20 giugno con il primo speciale, intitolato City of Silver. Gli altri due episodi, che compongono il blocco The Marked Hunt, seguiranno a stretto giro sempre nel corso dello stesso mese. Questa programmazione ravvicinata permetterà di mantenere altissima la tensione narrativa, portando sul piccolo schermo alcuni dei momenti più iconici e suggestivi dell’opera originale, già portata in animazione con successo nel 2025.

In City of Silver, la trama si concentrerà sulla figura di Klein Moretti, l’enigmatico “The Fool”, che richiama Derrick Berg dalla maledetta Terra Abbandonata da Dio. Attraverso questo incontro, scopriremo la storia cupa e senza sole della Città d’Argento, culminando con Derrick che accetta il titolo di “The Sun” tra gli Arcani Maggiori. Successivamente, in The Marked Hunt, l’attenzione si sposterà su intrighi di sangue e ambizione: Alger Wilson, conosciuto come “The Hanged Man”, darà il via a una caccia spietata contro il temibile Ammiraglio pirata Qilangos, coinvolgendo l’influenza nobiliare di Audrey Hall, ovvero “Justice”.

Sullo sfondo di un mondo dominato dal vapore, da navi da guerra e da orrori occulti, Zhou Mingrui dovrà continuare a camminare sul filo del rasoio nei panni di Klein Moretti. Tra potenziale illimitato e pericoli innominabili, questi speciali promettono di restituire quell’atmosfera densa di mistero che ha reso Lord of Mysteries un fenomeno letterario prima e d’animazione poi. Non resta che segnare le date sul calendario per non perdere questo nuovo viaggio nel soprannaturale.