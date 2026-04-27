Kagurabachi: l’annuncio ufficiale che tutti aspettavamo

L’adattamento animato di Kagurabachi, la serie di punta di Takeru Hokazono pubblicata su Weekly Shonen Jump, è finalmente realtà. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua narrazione cruda e frenetica, il manga farà il grande salto verso il piccolo schermo nell’aprile del 2027. Non si tratta di un annuncio qualunque, ma di una produzione massiccia affidata allo studio Cypic, che ha già dimostrato il suo valore con lavori come The Summer Hikaru Died.

L’entusiasmo è palpabile, specialmente tra lo staff. Takeru Hokazono, l’autore, non nasconde la sua eccitazione, citando addirittura l’iconico scontro tra Rock Lee e Gaara di Naruto per lodare la visione del regista Tetsuya Takeuchi, che sarà alla guida del progetto. È una scelta di cuore, nata da una stima profonda che fa ben sperare per le coreografie dei combattimenti, vero cuore pulsante dell’opera. Anche il character designer Keigo Sasaki ha ammesso la difficoltà di trasporre lo stile unico di Hokazono, promettendo però il massimo impegno per rendere giustizia alle tavole originali.

La produzione non vuole lasciare nulla al caso e ha già pianificato un tour mondiale a partire dall’estate 2026. Sarà un’occasione imperdibile per i fan globali, che potranno gustare in anteprima i primi venti minuti del primo episodio. Il protagonista, Chihiro Rokuhira, avrà la voce di Taihi Kimura, che si è dichiarato pronto a dare anima e corpo per incarnare la determinazione ferrea e il dolore del giovane spadaccino.

La storia, d’altronde, ha tutte le carte in regola per diventare un cult. La vita di Chihiro, spezzata dalla brutale organizzazione Hishaku, si trasforma in una scia di vendetta alimentata dal potere delle lame incantate, in particolare la Katana Enten ereditata dal padre. Con oltre quattro milioni di copie in circolazione, Kagurabachi si appresta a ridefinire il genere sword action. Preparate le vostre lame, perché la strada verso l’aprile 2027 sarà lunga, ma promette di essere indimenticabile. La nuova era degli anime è appena iniziata.