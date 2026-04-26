My Hero Academia: il futuro dei nostri eroi arriva con l’episodio speciale “More”

Dieci anni di avventure, sfide estreme e sogni condivisi. Il viaggio di My Hero Academia è stato un fenomeno culturale capace di unire milioni di fan in tutto il mondo, seguendo la crescita di Izuku Midoriya dal banco di scuola fino al titolo di eroe. Oggi, per festeggiare in grande stile questo traguardo epocale, è stato finalmente svelato il trailer ufficiale di My Hero Academia: No. 170+1 “More”. Questo progetto animato inedito rappresenta il regalo perfetto per celebrare il decimo anniversario della celebre serie.

L’episodio speciale sarà disponibile in streaming su Crunchyroll a partire dal prossimo 2 maggio. L’attesa è già alle stelle, anche perché non parliamo di un semplice riempitivo, ma di un tassello narrativo molto significativo. La storia, scritta e illustrata direttamente dal maestro Kohei Horikoshi, è infatti tratta dal capitolo extra originariamente incluso nel volume 42 del manga. Ci troviamo proiettati oltre il finale canonico della serie, in un futuro dove i membri della Classe 1-A sono diventati professionisti affermati, pronti a proteggere la società con la loro esperienza. Vedere Deku, il ragazzo che un tempo cercava solo di ottenere un Quirk, vestire ora i panni dell’insegnante al Liceo U.A. è un momento che emozionerà profondamente chiunque abbia seguito il suo cammino fin dall’inizio.

Dal punto di vista tecnico, il team è una garanzia assoluta. La produzione è stata affidata nuovamente allo studio BONES, che ha curato l’animazione fin dal debutto, con la regia affidata a Naomi Nakayama e la composizione a Yosuke Kuroda. Il ritorno di Yuki Hayashi alle musiche assicura inoltre che l’atmosfera sonora rimanga fedele al cuore pulsante del franchise. Questo speciale non è solo un omaggio a un’opera che ha superato i 100 milioni di copie in tutto il mondo, ma un ponte che unisce le diverse generazioni di spettatori. Prepariamoci a vedere come sono cresciuti i protagonisti.