That Time I Got Reincarnated as a Slime: il film “Tears of the Azure Sea” verso l’uscita globale

Dopo il successo in Giappone il 27 febbraio, That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea sta per arrivare sui grandi schermi internazionali, e gli ultimi trailer promozionali non lasciano dubbi: questa volta Rimuru si tuffa letteralmente in acque più profonde.

Il secondo film del franchise è un’avventura sottomarina che funge da ponte narrativo tra la terza e la quarta stagione dell’anime.

Il progetto è originale, scritto direttamente dal creatore Fuse, che ha ideato la storia e supervisionato lo sviluppo e rappresenta una pausa interessante rispetto alla continuazione della serie TV, anche se mantiene coerenza totale con la cronologia canonica.

La trama racconta come Rimuru e i suoi alleati, appena conclusa la cerimonia di fondazione della Federazione di Tempest, vengono invitati dall’imperatore celeste Elmesia a una vacanza in una lussuosa isola resort della nazione elfica di Salion.

Durante il soggiorno, però, compare una misteriosa sacerdotessa di nome Yura, che proviene dal regno sottomarino di Kaien.

Il popolo di Kaien sta affrontando una minaccia immensa: l’inquinamento mistico dell’Azzurro Mare e una cospirazione per risvegliare forzatamente il Drago Acquatico primordiale, la loro divinità protettrice.

Rimuru dovrà quindi tuffarsi negli abissi oceanici, letteralmente, per svelare la trama e fermare un’invasione della superficie.

Sul versante produttivo, Yasuhito Kikuchi torna alla regia (aveva già firmato il primo film, Scarlet Bond), con Toshizo Nemoto e lo stesso Kikuchi alle sceneggiature. 8-Bit torna come studio di animazione, assicurando continuità con la serie TV.

Il tema del film, “Harmonics” di STEREO DIVE FOUNDATION e ASH DA HERO, accompagna i trailer d’azione già diffusi, segnalando un tono epico e drammatico.

I numeri giapponesi sono stati solidi: il film ha debuttato al terzo posto nel suo fine settimana di apertura, con 225.000 biglietti venduti e 301.1 milioni di yen (circa 1,91 milioni di dollari) nei primi tre giorni.

Il cast vocale include i veterani Miho Okasaki (Rimuru), Tomoaki Maeno e Makoto Furukawa, accanto a nuovi doppiatori per i personaggi introdotti in questa avventura.

Crunchyroll ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale per il film (escludendo gran parte dell’Asia), e lo ha programmato per un’uscita nelle regioni anglofone il 1° maggio 2026.

Sul fronte italiano non abbiamo notizie certe ma sappiamo che il film sarà inizialmente disponibile anche in versione sottotitolata, in inglese e doppiato in inglese completo.

Fonte: AnimeNewsNetwork