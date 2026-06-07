Mushoku Tensei 3: il nuovo trailer fissa la data d’uscita e svela la sigla finale

Ci siamo quasi, gli appassionati di storie isekai e viaggi fantastici possono finalmente prepararsi ad un grande ritorno. L’attesa intorno alla nuova stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è terminata grazie alla pubblicazione dell’ultimo trailer promozionale della terza stagione, che ha fatto luce sul debutto dei prossimi episodi. Il blocco di puntate inizierà ufficialmente domenica 5 luglio 2026. L’annuncio ha fatto sobbalzare i fan e, come c’era da aspettarsi, lo staff di Crunchyroll si è mosso subito garantendo la trasmissione in simulcast in contemporanea con le emittenti giapponesi durante tutta la stagione estiva.

Le immagini del trailer non servono solo a dare uno sguardo ravvicinato alle prossime peripezie del protagonista, ma regalano anche un assaggio importante della musica. La sigla di chiusura si chiamerà infatti “Inori, Owareba” e vedrà la firma della famosissima cantante Mika Nakashima, una garanzia assoluta quando si tratta di brani capaci di trasmettere forti emozioni. Sul fronte tecnico, la produzione del comparto animato rimarrà saldamente nelle mani dei ragazzi dello Studio Bind, lo studio nato proprio con l’obiettivo di trasporre questa saga. La regia dei nuovi episodi è stata affidata a Ryosuke Shibuya, mentre il character design vedrà l’impegno congiunto di Sanae Shimada e Ryota Furukawa, con il comparto musicale curato ancora una volta dal noto compositore Yoshiaki Fujisawa.

La trama ruota attorno alle vicende di un uomo di 34 anni disoccupato che, dopo una vita passata ai margini della società, muore investito da un camion. La sua esistenza però ricomincia da zero quando si risveglia nel corpo del piccolo Rudeus Greyrat, un neonato all’interno di un universo dominato dalla magia e dalle spade. Mantenendo intatti tutti i ricordi e i rimpianti della sua precedente vita terrena, il protagonista decide di non sprecare questa seconda incredibile occasione, mettendosi d’impegno per diventare un mago potentissimo e vivere un’avventura epica insieme ai compagni che incontrerà lungo la sua strada.