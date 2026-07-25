Vertex Force: l’anime mecha originale di Kazuhiro Takamura debutta il 3 ottobre 2026

L’anime originale Vertex Force (バーテックスフォース, Bātekkusu Fōsu) ha una data di debutto ufficiale: il 3 ottobre 2026. Insieme all’annuncio è stato pubblicato il trailer completo della serie, che mostra per la prima volta sequenze di azione mecha in dettaglio e l’incontro tra i personaggi principali e i robot nemici. La trasmissione avverrà in Giappone su Tokyo MX, BS11, GTV e GYT.

La produzione è affidata ad Aniplex con l’animazione a cura di SMDE. La regia è di Kazuhiro Takamura, già direttore di Strike Witches e Vividred Operation, che cura personalmente anche il character design e la series composition insieme a Masashi Suzuki. L’assistente alla regia è Gorō Kuji, il design dei macchinari è opera di Kanetake Ebikawa (noto per le sue collaborazioni su franchise Gundam), il design dell’entità misteriosa denominata ENIA è affidato a JNTHED, la direzione del CG è di Hiroyuki Tadokoro e la colonna sonora è composta da Nobuaki Nobusawa.

Il cast principale è composto da Makoto Koichi nella parte di Akira Tōdō, Kaede Hondo in quella di Haruka Tōdō, Ami Koshimizu come Eleanor Northbrook, Megumi Han nel ruolo di Lala Zudenstein e Rie Takahashi come Yōko Nishina. Kaede Hondo e Ami Koshimizu erano già state annunciate nel cast della seconda stagione di Tune in to the Midnight Heart, confermando un’agenda intensa per entrambe nel 2026-2027.

Inoltre, il progetto è stato annunciato il 20 marzo 2026 da Takamura stesso, che ha descritto la serie come la sintesi di tre elementi a lui cari: belle ragazze, mech imponenti e anime. Il trailer mostra la protagonista Haruka Tōdō affrontare un robot nemico dalla testa a forma di teschio evocando il proprio mech, armato di un enorme martello, in quello che si preannuncia come un mix tra azione frenetica e character design curato. La serie si inserisce nel filone dei mecha con protagoniste femminili, un genere storico nell’animazione giapponese che Takamura conosce bene fin dai tempi di Strike Witches.

Ricordiamo che la stagione autunnale 2026 si preannuncia particolarmente ricca di debutti attesi, come la nuova stagione di Black Clover e Junket Bank, entrambi previsti per ottobre 2026. Vertex Force aggiunge un tassello originale a una stagione che vedrà competere titoli di generi molto diversi. Infine, non sono ancora state comunicate informazioni sulla distribuzione internazionale in streaming.

