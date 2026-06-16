Black Clover Stagione 2: debutto a ottobre 2026 su Crunchyroll, Ayataka Tanemura alla regia

Black Clover torna. Il sito ufficiale dell’anime ha confermato il debutto della seconda stagione per l’ottobre 2026. L’attesa dura da cinque anni e mezzo. La prima stagione si era conclusa nel marzo 2021, dopo 170 episodi.

La regia è affidata ad Ayataka Tanemura. Non è un nome nuovo per la serie. Tanemura ha già diretto gli episodi dalla 153 alla 170 della prima stagione. Ha poi guidato il film Black Clover: Sword of the Wizard King, uscito in Giappone nel marzo 2023. Il suo ritorno alla regia della serie principale era uno dei nodi più attesi dai fan.

Lo studio Pierrot conferma la propria continuità produttiva. È lo stesso studio che ha animato tutti e 170 gli episodi della stagione originale. La composition della serie è curata da Keiichiro Ochi, già noto per il lavoro su The Quintessential Quintuplets. Il character design è firmato da Itsuko Takeda. Il sub character design è di Kumiko Tokunaga. Il design degli oggetti di scena è di Kosei Takahashi. Le musiche sono composte da Minako Seki.

Il manga di Yuki Tabata ha iniziato la pubblicazione su Weekly Shonen Jump nel febbraio 2015. Nel dicembre 2023 la serie si è spostata su Jump GIGA. In Giappone sono stati pubblicati finora 36 volumi. In Italia la serie è edita da Planet Manga di Panini Comics. La storia segue Asta e Yuno, due orfani cresciuti insieme nella stessa chiesa. Yuno ha un potere magico straordinario. Asta è l’unico essere al mondo privo di qualsiasi magia. Entrambi inseguono lo stesso sogno: diventare Imperatore Magico. Il contrasto tra i due protagonisti è il motore di tutta la narrazione.

Inoltre, la seconda stagione adatterà l’Arco della Spedizione nel Regno di Spade. I protagonisti affrontano una minaccia di portata globale, con scontri che mettono alla prova i limiti di ogni personaggio. La posta in gioco non ha precedenti nel mondo del trifoglio.

Il cast originale torna al completo, con Gakuto Kajiwara che riprende il ruolo di Asta. Proprio Kajiwara e Tanemura saranno presenti all’Anime Expo 2026 di Los Angeles, dove il 4 luglio verrà mostrato il primo episodio della stagione in anteprima. Crunchyroll trasmetterà in streaming Black Clover Stagione 2 al suo debutto.

Tanemura ha accompagnato l’annuncio con un’illustrazione originale e un messaggio ai fan, in cui ha dichiarato di puntare a mostrare una versione ancora più potente di Asta e degli altri personaggi rispetto a quanto visto finora, invitando il pubblico a seguire le nuove avventure.

Infine, su Jump GIGA, la serie si sta avvicinando al suo climax narrativo. Lo scorso aprile sono stati pubblicati tre nuovi capitoli che hanno segnato una svolta decisiva per la storia. Come raccontato in questo articolo dedicato su MangaForever, la fase finale del manga si annuncia come uno degli scontri più attesi della serializzazione.