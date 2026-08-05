Space Battleship Yamato 3199: trailer e data per l’ultimo capitolo

Il viaggio per la salvezza dell’umanità si avvia verso la sua resa dei conti definitiva. Attraverso i canali ufficiali dell’opera è stato svelato un inedito teaser trailer che lancia il settimo e ultimo capitolo di Star Blazers: Space Battleship Yamato 3199. Il debutto del film nei cinema giapponesi è fissato per il 30 ottobre 2026.

Il video include tra le sue note il brano “Ai yo Sono Hi made” interpretato da Akira Fuse, storico tema di chiusura del lungometraggio Be Forever Yamato del 1980, pellicola che costituisce l’ispirazione principale dietro questa operazione di rilancio. Questo remake, avviato nel 2024 e sviluppato lungo un arco di sette capitoli complessivi, reinterpreta il terzo film originale della saga introducendo varianti narrative e soluzioni visive inedite per il pubblico contemporaneo.

La regia dell’opera è stata affidata a Naomichi Yamato, affiancato dal chief director Harutoshi Fukui, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura insieme a Hideki Oka. Il design dei personaggi è firmato da Nobuteru Yuuki, mentre la colonna sonora vede la collaborazione tra Akira Miyagawa e Hiroshi Miyagawa, con le animazioni curate dallo studio MOTHER.

La storia si svolge nell’anno 2207, a distanza di due anni dalla scomparsa dei pianeti Gamilas e Iscandar. La pace terrestre viene improvvisamente infranta dall’arrivo del “Grand Reverse”, un’imponente entità aliena capace di superare senza sforzo le difese del pianeta e occupare la capitale con truppe di invasione e carri armati multigamba. In mezzo al caos generale, il vecchio equipaggio della corazzata Yamato riceve un ordine segreto e decide di prendere il largo verso dimensioni sconosciute per tentare di ribaltare le sorti dell’umanità.

Iniziato originariamente nel 2012 con il progetto 2199, il franchise moderno della celebre saga fantascientifica creata negli anni Settanta si prepara così a chiudere un percorso lungo e articolato, confermando ancora una volta l’intramontabile fascino della nave spaziale più famosa dell’animazione nipponica.