My Hero Academia: il finale del salto temporale svela il nuovo Eroe Numero 1

My Hero Academia è ufficialmente tornato con uno speciale finale per l’anime, un cortometraggio conclusivo, intitolato “I am a Hero too“, che conferma che c’è un nuovo eroe numero uno saldamente al comando per il futuro. My Hero Academia ha dato il via alle celebrazioni per il decimo anniversario dal debutto dell’anime quest’anno, e per l’occasione ha riportato in auge alcuni momenti interessanti. Sebbene la serie anime si sia conclusa l’anno scorso con l’ottava e ultima stagione, è tornata sul piccolo schermo con due nuovi speciali che esplorano ulteriormente il futuro.

L’episodio finale di My Hero Academia catapulta gli appassionati circa dieci anni dopo la fine della battaglia contro All For One. Quindi questo salto temporale rivela quello che Izuku Midoriya e gli altri stanno facendo nelle loro vite. L’anime è poi tornato con un epilogo speciale all’inizio di questa primavera, esplorando ulteriormente quel futuro. Il nuovo cortometraggio di quest’estate va ancora oltre e conferma definitivamente la Top 5 degli eroi in classifica ora che Deku è tornato in azione. E c’è un nuovo eroe numero uno.

“I am a Hero too” è ora ufficialmente disponibile in streaming su Crunchyroll ed è ambientato dopo gli eventi dell’epilogo speciale uscito all’inizio della primavera. Adatta le ultime pagine del manga di Kohei Horikoshi e fornisce un approfondimento sul futuro da eroe di Deku, il quale considerava di tornare a lavorare come eroe professionista part-time dopo aver ottenuto l’accesso a una tuta speciale che i suoi compagni della Classe 1-A avevano contribuito a costruire.

Nel cortometraggio si scopre che Deku ha già raggiunto il quarto posto nella classifica dei migliori eroi. Ispirato dal ritorno di Deku in azione, Bakugo si rimette in gioco e sebbene inizialmente fosse destinato a essere il numero 15, il ritorno del suo vecchio rivale sembra averlo motivato a sufficienza per risalire al quinto posto. La classifica finale dei migliori eroi di My Hero Academia è la seguente:

Lemillion Shoto Torodoki Mt. Lady Deku Great Explosion Murder God Dynamight

Sebbene non sia il nuovo eroe numero uno come i fan si aspettavano tanti anni fa, questo è comunque un finale perfetto per Deku. Anche il fatto che Lemillion abbia conquistato il posto di numero è motivato dal fatto che durante la serie principale era quasi considerato il successore di All Might con il One For All.

Il fatto che Deku diventi insegnante alla fine della serie, senza alcun potere, ha inizialmente deluso i fan, perché è sembrato un passo indietro rispetto all’eroe che era diventato alla fine della guerra. Ma quest’ultima scena dimostra ulteriormente che, in definitiva, è stata la decisione migliore per lui dato che non solo tutti lo considerano come un grande eroe che ha salvato il mondo tanti anni dopo, ma influenza direttamente la prossima generazione attraverso il suo insegnamento.