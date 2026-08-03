Galaxy Express 999 torna al cinema: Toei Animation annuncia il nuovo film

In un panorama dell’animazione sempre più proiettato verso il futuro, c’è un treno a vapore intergalattico pronto a riaccendere i motori e far sognare di nuovo il pubblico. Toei Animation ha sorpreso gli appassionati svelando di essere al lavoro su un nuovo film d’animazione dedicato a Galaxy Express 999, il capolavoro sci-fi firmato dal indimenticabile maestro Leiji Matsumoto. Questo atteso progetto non servirà solo a rilanciare una saga iconica, ma andrà anche a celebrare una ricorrenza importantissima: i primi settant’anni di storia dello studio giapponese.

A rendere l’iniziativa ancora più affascinante ci pensa la presenza di Rintarō, una vera e propria leggenda del settore. Fu proprio lui a dirigere nel 1979 lo storico adattamento cinematografico dell’opera e a firmare capolavori senza tempo come Metropolis. Questa volta, l’autore torna in pista per firmare il soggetto originale, prendendosi l’incarico di riportarci a bordo del treno spaziale per un’avventura del tutto inedita.

L’operazione nasce sotto una stella decisamente favorevole, grazie al totale supporto della famiglia Matsumoto e della società Leijisha. Makiko Matsumoto, figlia dell’artista e guida della società, ha espresso forte commozione per la notizia. Ha raccontato come la realizzazione di questa pellicola vada a coronare un grande sogno che il padre aveva rincorso per gran parte della sua vita. Per la community dei fan, questa approvazione rappresenta una promessa di continuità e grande rispetto per la visione del mangaka.

Attualmente, Toei mantiene il massimo riserbo sulle informazioni tecniche legate alla produzione. Non sappiamo ancora chi si occuperà della regia, quali pieghe prenderà la trama e soprattutto quale sarà la data precisa di approdo nelle sale d’animazione.

Quel che è certo è che la promessa di ritrovare Tetsuro e Maetel, unita al tratto narrativo di Rintarō, basta già a far battere il cuore dei nostalgici e a stuzzicare la curiosità delle nuove generazioni. Ora non rimane che aspettare i futuri annunci commerciali per capire quale direzione prenderà questo viaggio.