L'anime di Reincarnated in a Mafia Dating Sim è confermato come serie televisiva. L'annuncio è arrivato il 29 luglio 2026, accompagnato da una locandina promozionale ispirata alla copertina del primo volume del manga. Nel frattempo, cast e staff non sono ancora stati comunicati. La produzione di un adattamento animato era già stata anticipata nel novembre 2025. All'epoca non erano [']