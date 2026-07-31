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Kohei Horikoshi torna su Shonen Jump con un manga autoconclusivo horror
Eleonora Masala 31/07/2026
Kohei Horikoshi è finalmente pronto a riaffacciarsi tra le pagine di Weekly Shonen Jump con un progetto del tutto inedito. Dopo la parola fine messa al celeberrimo My Hero Academia nell’agosto del 2024, il famoso mangaka giapponese si prepara a firmare un’opera autoconclusiva intitolata Warawanaide yo Shijima-san. Questo atteso annuncio ha comprensibilmente attirato l’attenzione della numerosa community di lettori appassionati, particolarmente incuriositi dalla precisa scelta dell’autore di misurarsi con toni e ambientazioni molto differenti rispetto al lungo percorso legato al mondo dei supereroi che lo ha reso famoso in tutto il mondo.
L’uscita della nuova storia è prevista ufficialmente per il prossimo 10 agosto all’interno dell’uscita doppia numero 37-38 della celebre rivista di casa Shueisha. Si tratterà di un racconto davvero consistente di ben 61 pagine complessive, impreziosito anche da alcune splendide tavole a colori collocate al centro del volume. La trama ruota attorno a una classica formula horror incentrata sul profondo incontro tra due giovani protagonisti. La primissima immagine ufficiale rilasciata dagli editori regala già un primo sguardo ravvicinato allo stile grafico e al tipo di atmosfera adottata per questa pubblicazione speciale.
L’uscita estiva si preannuncia particolarmente ricca ed entusiasmante per tutti gli appassionati lettori della rivista nipponica. Lo stesso numero contenitore ospiterà infatti un interessante inserto speciale dedicato allo storico franchise KochiKame, curato direttamente con la supervisione del celebre scrittore di romanzi horror Sekikin, accompagnato per l’occasione da una speciale cartolina illustrata disegnata dal maestro Osamu Akimoto.
Per Horikoshi questo progetto rappresenta una parentesi narrativa fondamentale per mettersi nuovamente in gioco con atmosfere decisamente più cupe rispetto al recente passato. Un esperimento davvero importante che permetterà di valutare le sue doti artistiche con un genere differente ma affascinante come l’horror, prima di capire con chiarezza quali saranno i suoi piani futuri a lungo termine nel vasto panorama del fumetto giapponese.