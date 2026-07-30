Nia Liston: The Merciless Maiden – l’anime debutta il 6 ottobre 2026 con trailer e cast completo

L’anime di Nia Liston: The Merciless Maiden (titolo originale giapponese: Kyōran Reijō Nia Risuton: Byōjaku Reijō ni Tenseishita Kami-goroshi no Bujin no Kareinaru Musō Roku) ha una data di debutto ufficiale: 6 ottobre 2026. L’annuncio è arrivato il 28 luglio 2026 con la pubblicazione del primo trailer completo, di una nuova key visual e della rivelazione di tre nuovi doppiatori nel cast. La trasmissione avverrà su Tokyo MX, MBS e BS NTV.

La produzione è affidata a Konami Animation, prima incursione del noto gruppo Konami nel campo dell’animazione televisiva seriale. La regia è di Motoki Nakanishi, con Haruta Segi come assistente alla regia. La series composition è curata da Gigaemon Ichikawa, il character design da Yūki Itō e Kana Tosaoka, mentre le musiche sono composte da Naoki Endō.

Il cast si amplia con tre nuovi ingressi annunciati il 28 luglio 2026: Fūka Izumi nel ruolo di Rinokis Funk, Rina Honnizumi come Hildetora Altoir e Rina Hidaka nei panni di Reliared Silver. La protagonista Nia Liston è doppiata da Honoka Inoue, già nota come voce di Anne in Anne Shirley, confermata fin dall’annuncio iniziale del gennaio 2026.

Inoltre, la serie è tratta dalle light novel scritte da Umikaze Minamino e illustrate da Katana Canata (a partire dal terzo volume), pubblicate da Hobby Japan sotto l’etichetta HJ Bunko dal settembre 2022. La versione originale era stata serializzata sulla piattaforma Shōsetsuka ni Narō dal maggio 2019 al gennaio 2021. La light novel conta undici volumi, con l’ultimo uscito il 1° giugno 2026; la versione inglese è licenziata da J-Novel Club. Il manga adattato, illustrato da Kabuto Kodai, è serializzato su Manga Up! di Square Enix dal novembre 2022 e conta otto volumi tankōbon; la versione inglese è disponibile su Manga Up! Global. La serie ha superato le 400.000 copie in circolazione nell’aprile 2024.

La trama segue una grande eroina del passato, capace persino di uccidere un dio, che muore senza aver trovato un avversario degno. Al risveglio si ritrova nel corpo di Nia Liston, figlia di un nobile di quarto grado, afflitta da una malattia respiratoria incurabile. Usando il controllo del ki purifica il corpo malato e inizia una nuova vita, intrecciando ambizioni da guerriera con una crescente popolarità come protagonista delle prime trasmissioni di magivision, una tecnologia magica analoga alla televisione.

Infine, il genere che riguarda la reincarnazione in corpo femminile nobile con abilità soprannaturali è tra i più seguiti della scena isekai recente, come dimostrano adattamenti analoghi già annunciati per il periodo autunnale 2026 e invernale 2027, tra cui Though I Am an Inept Villainess e Because I, the True Saint, was Banished, that Country is Done For!.

