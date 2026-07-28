Disney Twisted-Wonderland The Animation: la stagione 2 Episode of Savanaclaw arriva su Disney+ a dicembre 2026

Disney Twisted-Wonderland The Animation torna con la sua seconda stagione. L’annuncio è arrivato il 27 luglio 2026: la stagione, intitolata Episode of Savanaclaw, debutterà in streaming in esclusiva su Disney+ nel dicembre 2026. La locandina promozionale pubblicata ritrae Leona Kingscholar (doppiato da Yuichiro Umehara) affiancato da Ruggie Bucchi (doppiato da Aoi Ichikawa) e Jack Howl (doppiato da Taito Ban), con la scritta “Le malefatte hanno inizio”.

Lo staff si conferma nella stessa composizione della prima stagione. Takahiro Natori, già alla guida di Tokyo Mew Mew New, dirige la serie e cura la series composition. La regia degli episodi è affidata a Shin Katagai (The Ossan Newbie Adventurer), con la sceneggiatura di Yoichi Kato. Il character design originale di Yana Toboso, autrice di Black Butler, è adattato per l’animazione da Haruka Nakano e Akane Sato. La produzione è curata dagli studi Yumeta Company e Graphinica.

La prima stagione, intitolata Episode of Heartslabyul, era composta da otto episodi e aveva debuttato il 29 ottobre 2025 in esclusiva su Disney+. Il cast principale della prima stagione comprendeva Yōhei Azakami come il protagonista Yū, Natsuki Hanae come Riddle Rosehearts, Seiichiro Yamashita come Ace Trappola, Chiaki Kobayashi come Deuce Spade e Ryōta Suzuki come Trey Clover.

L’anime è tratto dall’omonimo gioco mobile sviluppato da Aniplex e f4samurai per conto di Walt Disney Japan, disponibile dal settembre 2020. Il gioco è ambientato a Night Raven College, un’accademia di magia che trae ispirazione dai villain dei classici Disney. Ogni dormitorio dell’accademia è tematizzato su un villain specifico e su un mondo fiabestico: Heartslabyul richiama la Regina di Cuori da Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre Savanaclaw è ispirato a Scar de Il Re Leone, con Leona Kingscholar come housewarden e antagonista principale dell’arco narrativo della seconda stagione. La storia ruota attorno a Leona, principe della savana con immensi poteri magici ma carattere pigro e frustrato dall’essere il secondo figlio, escluso dalla successione al trono. L’arco di Savanaclaw esplora i temi del rancore, della rivalità fraterna e dell’ambizione repressa attraverso una competizione sportiva, il Magift, che diventa teatro dei piani oscuri di Leona.

Infine ricordiamo che in Italia il manga adattato è pubblicato da Panini Planet Manga, con i volumi dedicati ai diversi archi narrativi; la saga di Savanaclaw e quella di Octavinelle sono già disponibili in fumetteria. Il franchise conta diversi manga serializzati distinti per ciascuna saga del gioco.