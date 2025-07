Panini Manga rilancia Twisted-Wonderland e lo spin-off di Rei di Ken il Guerriero

Due grandi novità in arrivo per i fan del manga. Panini Planet Manga ha annunciato il ritorno di Twisted-Wonderland con una nuova edizione speciale e, a seguire, una nuova pubblicazione legata al mondo di Ken il Guerriero, con protagonista Rei, l’iconico lupo blu di Nanto.

Una Complete Edition per Book of Heartslabyul

A ottobre sarà disponibile una nuova Complete Edition della prima saga di Twisted-Wonderland, intitolata Book of Heartslabyul. Un volume che racchiude l’intero arco narrativo in un’unica soluzione, pensato per offrire un’esperienza di lettura continua e curata nei dettagli.

La saga, ispirata all’universo Disney e ambientata in un’accademia dai toni dark fantasy, ha conquistato molti lettori anche grazie al suo stile ricco e originale. L’edizione promette contenuti extra e una veste grafica in linea con l’atmosfera sontuosa del regno di Heartslabyul, rendendola un oggetto imperdibile per i collezionisti.

Il ritorno del lupo blu di Nanto

A dicembre toccherà invece a un personaggio amatissimo dell’universo di Ken il Guerriero. Lo spin-off su Rei, già pubblicato in Giappone, arriverà in Italia in una nuova edizione Omnibus, più corposa e completa.

L’opera esplora i momenti più oscuri e intensi del guerriero di Nanto, mettendo in luce il suo passato e le motivazioni profonde che lo spingono a combattere. La storia si concentra su ciò che accade dietro le quinte della trama principale, offrendo una prospettiva inedita e più intima del personaggio.

Due uscite pensate per i fan storici e per chi scopre ora queste saghe

Queste nuove edizioni sono l’occasione perfetta per recuperare due serie amate, sia per chi le segue da tempo che per chi è curioso di avvicinarsi ora. Panini punta così a dare nuova vita a titoli dal forte impatto visivo e narrativo, rendendoli ancora più accessibili.

Le Complete Edition e le versioni Omnibus sono pensate anche per chi vuole collezionare le opere in un formato più curato e compatto, senza rinunciare alla qualità. Con un’attenzione sempre crescente verso l’esperienza del lettore, queste uscite confermano l’impegno dell’editore nel valorizzare le serie più amate, con edizioni che uniscono stile, contenuto e passione per il medium.