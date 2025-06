Ken il Guerriero: Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025

Lucca Comics & Games 2025 accoglierà uno dei grandi nomi del fumetto giapponese. Tetsuo Hara, leggendario disegnatore di Ken il Guerriero, parteciperà alla fiera grazie alla collaborazione con Planet Manga, che ha annunciato ufficialmente la sua presenza per l’edizione in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. L’evento segnerà un momento di particolare rilievo per tutti gli appassionati del fumetto nipponico, grazie anche a una mostra personale dedicata all’artista, allestita per l’occasione nel cuore del festival.

Un maestro del fumetto d’azione

Tetsuo Hara è uno degli artisti più influenti nella storia del manga. Ha ispirato generazioni di lettori e disegnatori e ancora oggi continua a parlare attraverso le sue immagini. Con Ken il Guerriero ha rivoluzionato il modo di raccontare le storie d’azione, costruendo un linguaggio visivo potente e immediatamente riconoscibile. Il suo stile unisce forza ed emozione, e le sue tavole, cariche di dettagli, tensione e sguardi che parlano da soli, raccontano molto più di semplici combattimenti: dentro c’è anche il dolore, la solitudine, l’umanità dei suoi personaggi.

Una mostra per celebrare un’icona

Oltre agli incontri con il pubblico e ai firmacopie, Planet Manga curerà una mostra personale dedicata al lavoro di Hara. L’esposizione offrirà una panoramica approfondita sulla sua arte, con tavole originali, studi preparatori e materiali inediti che raccontano il dietro le quinte di un manga diventato cult. Sarà un viaggio nel tempo, tra i tratti decisi di Kenshiro e l’evoluzione visiva dell’autore.

Lucca si prepara ad accogliere una leggenda

In Italia, Ken il Guerriero è entrato nell’immaginario collettivo già dai primi anni ’80, quando l’anime fece la sua comparsa in televisione. Non sorprende che l’annuncio abbia subito acceso l’interesse di chi con quella serie è cresciuto. Per molti sarà un’occasione speciale per riscoprire da vicino il talento di Hara e celebrare uno degli artisti che hanno lasciato un’impronta duratura nel mondo del manga.