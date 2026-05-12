Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) torna con un nuovo crossover

Gege Akutami si è affermato in tutto il mondo grazie al successo della serie shonen da lui ideata, Jujutsu Kaisen. Il manga in questo si è concluso a settembre 2024 e quest’anno è tornato con la serie sequel ma il mangaka giapponese si è fatto vivo ancora una volta tra i lettori affezionati per dare risalto a un altro importante numero pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. È stato un mese intenso per Jujutsu Kaisen, con l’uscita dell’ultimo volume del sequel in Giappone e la rivelazione di importanti dettagli sul futuro della storia. Gege Akutami ha confermato la fine della saga e non ci saranno molte altre uscite del mangaka nel prossimo futuro.

L’ultimo volume di Jujutsu Kaisen Modulo ha visto Akutami confermare che la storia non proseguirà, ma fortunatamente questo non significa che sarà l’ultimo progetto con il suo forte e caratteristico stile narrativo e artistico. Per celebrare l’ottimo successo di vendite di Someone Hertz di Ei Yamano, Akutami è tornato con uno sketch speciale dedicato a uno dei protagonisti, Kurage Mizuo. Conosciuta anche con il suo soprannome televisivo di “Eel Potato”, Akutami rende omaggio all’eroina.

Someone Hertz di Ei Yamano ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha lo scorso anno, diventando rapidamente uno dei maggiori successi. Il terzo volume è uscito di recente in Giappone e ha già superato le 300.000 copie in circolazione. Per celebrare l’evento, la serie ha ricevuto uno sketch speciale da Akutami, e curiosamente non si tratta del primo crossover tra le due opere. Mahoraga ha fatto un’apparizione a sorpresa in uno dei contenuti bonus di un volume precedente del manga, completando così il crossover tra i due franchise.

Someone Hertz ha riscosso un successo clamoroso su Shonen Jump, una vera sorpresa. È diverso da qualsiasi altra opera pubblicata sulla rivista. Non ha l’azione intensa tipica degli shonen, tanto meno è guidato da una storia d’amore centrale che fa andare avanti la trama. È una storia molto più tranquilla in cui due amici si avvicinano grazie alla passione per un programma radiofonico comico, e potenzialmente potrebbero diventare qualcosa di più. È una storia slice of life a cui i fan sono rimasti incollati fino ad ora.