Blue Eye Samurai: in arrivo l’annuncio della data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Blue Eye Samurai è in fase di sviluppo e Netflix ha rivelato quando verranno rilasciati i prossimi importanti aggiornamenti sui nuovi episodi. Blue Eye Samurai ha debuttato nel 2023 e ha conquistato gli spettatori per il suo stile elegante e la trama avvincente, portando all’immediata conferma di una seconda stagione.

Blue Eye Samurai è uno dei principali progetti che Netflix presenterà all’Annecy International Animation Film Festival 2026, che si terrà a giugno, confermando che un nuovo aggiornamento sulla seconda stagione sarà rilasciato durante un evento il 23 giugno.

Martedì 23 giugno, nell’ambito del programma di Netflix per l’Annecy International Animation Film Festival 2026, si terrà un evento dedicato agli studi di animazione intitolato “Netflix Anime: Bold Stories, Boundless Worlds” presso la Salle de la Volière. In questa occasione, Netflix approfondirà il punto della situazione in merito allo sviluppo dei prossimi progetti anime, come la seconda stagione di Blue Eye Samurai e nuove produzioni come Bass X Machina, THE ONE PIECE, Sparks of Tomorrow e THE RIBBON HERO. Ma la novità più entusiasmante è l’aggiornamento sulla seconda stagione.

I co-creatori Amber Noizumi e Michael Green, hanno anticipato i fan lo scorso anno con la prima vera rivelazione della nuova stagione in produzione, confermando anche il trasferimento delle riprese a Londra. “Il viaggio di Mizu rimane lo stesso”, ha anticipato Noizumi a proposito della seconda stagione di Blue Eye Samurai. Inoltre ha anche aggiunto che la vendetta è la sua religione e crede che almeno due degli uomini che vuole uccidere si trovino da qualche parte in questo luogo magico chiamato Londra.

La seconda stagione della serie anime non ha ancora una data o un periodo di uscita, ma i creatori della serie Amber Noizumi e Michael Green torneranno per la nuova stagione con la produzione dell’animazione a cura di Blue Spirit. La serie ha vinto l’Emmy Award come miglior serie animata con la sua prima stagione, quindi c’è indubbiamente molta attesa per la prossima stagione.