Solo Leveling torna con due nuove storie Hunter: Origin

L’attesa per la terza stagione di Solo Leveling si fa sentire costantemente tra i fan, alimentata ulteriormente dal silenzio dello studio di animazione sul futuro dell’anime. Inoltre, Solo Leveling: Ragnarok è in pausa a tempo indeterminato a seguito dell’arruolamento dell’artista per il servizio militare obbligatorio a gennaio di quest’anno, che in genere dura dai 18 ai 21 mesi. Ciò significa che Solo Leveling: Arise è l’unico progetto ancora in corso. Il sito web ufficiale del gioco ha una pagina dedicata agli Hunter Origin one-shot, ed è possibile visionare ogni capitolo incentrato sulle vicende dei personaggi del gioco, inclusi quelli delle storie originali e quelli introdotti in Arise.

Include personaggi giocabili, sia canonici che originali, ambientati nello stesso mondo della storia principale, che combattono nuove minacce dopo la comparsa dei misteriosi portali. Il gioco ha pubblicato contemporaneamente nuove storie autoconclusive, che approfondiscono due dei retroscena più oscuri della saga: Hunter: Origin 30 – Il successore delle Fiamme Bianche – Myro e Hunter: Origin 31 – Antoine Martinez.

Myro era una donna senza poteri, amata da molti per il suo talento di pianista. La storia si svolge in un’epoca in cui il pubblico era preoccupato per il crescente numero di Cacciatori risvegliati e potenti. Con l’aumentare della sua fama, fu rapita da uno stalker che usò i suoi poteri di Cacciatore per uccidere tutti i presenti al suo concerto e rovinarle la vita incastrandola per l’accaduto.

Stava per cadere nel Sonno Eterno dopo essere stata esposta ai suoi poteri, ma lo stalker aveva tutta l’intenzione di tenerla al suo fianco anche dopo. Non volendo accettare la tragedia che l’aveva colpita, Myro decide di darsi fuoco e incontra Fiamme Bianche e il Re dei Demoni, Baran. Le offre la possibilità di vendicarsi se diventerà la sua successore, e lei accetta senza esitazione.

Per quanto riguarda la storia di Hunter: Origin 31 – Antoine Martinez (Origini del 31° Cacciatore) gli eventi sono incentrati su Antonie, un marito e padre amorevole la cui figlia lotta contro una malattia. Sapendo che non le restava molto da vivere, Antonie e sua moglie fanno tutto il possibile per renderla felice. Mentre la portano di corsa in ospedale, la famiglia si ritrova tragicamente coinvolta in un incidente e, in quel momento disperato per salvarli, Antonie risveglia i suoi poteri di cacciatore. Sfortunatamente, sua figlia soccombe alla malattia poco dopo l’incidente.

Mentre piange la perdita della figlia, si imbatté nel suo diario in cui lei parlava dei suoi genitori, descrivendo suo padre come un uomo forte, che avrebbe protetto tutti prima di incontrarla nell’aldilà. Antonie trova un nuovo scopo nella vita, sperando di rispettare i desideri di sua figlia e di usare i suoi poteri appena risvegliati per salvare chi gli stava intorno.