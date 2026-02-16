Solo Leveling: svelato il periodo di uscita di un nuovo progetto videoludico

Solo Leveling è diventato rapidamente un fenomeno globale tra tanti appassionati del genere, attraverso la web novel di Chugong e l’adattamento manhwa. Per questa ragione infatti il successo dell’adattamento anime era praticamente garantito, ma ha comunque superato le aspettative di tutti infrangendo i record di streaming su Crunchyroll. Mentre i fan attendono aggiornamenti sulla terza stagione, il franchise si sta preparando a pubblicare Solo Leveling: Karma, un gioco di ruolo d’azione immersivo per PC e dispositivi mobili sviluppato da Netmarble. Il gioco è stato annunciato durante l’Anime Expo nel luglio 2025 ed è stato confermato che si concentrerà su una trama completamente nuova. Il gioco coprirà in esclusiva l’arco narrativo della Guerra dei Monarchi, uno dei migliori della serie.

Karma non solo adatterà la storia originale, ma amplierà ulteriormente l’arco narrativo attraverso numerose scene originali. Si prevede che il gioco seguirà il viaggio di Sung Jinwoo, che ha viaggiato indietro nel tempo per salvare innumerevoli vite, spezzate a causa dell’apparizione dei portali. Ha combattuto per 27 anni contro tutti i Monarchi da solo per assicurarsi che i portali non apparissero nella linea temporale attuale. Il sacrificio di Jinwoo non è stato vano, poiché ha salvato il mondo ancora una volta, anche se i suoi sforzi non sono mai stati riconosciuti dal pubblico. L’uscita del gioco è stata confermata quest’anno e un nuovo rapporto di Netmarble conferma che è prevista per la seconda metà del 2026, sebbene la data di uscita esatta rimanga ancora sconosciuta.

È passato più di un anno dalla prima stagione e l’anime non condivide da tempo aggiornamenti sull’attesissima terza stagione. Sebbene ci siano state voci sulla pubblicazione di un film prima della terza stagione, finora non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte di A-1 Pictures. Le voci hanno iniziato a circolare dopo la pubblicazione di un articolo sui social media, che ha spinto molti account e testate giornalistiche famose a promuovere il film in uscita nonostante le scarse informazioni. Sebbene i fan potrebbero ricevere un importante aggiornamento sull’anime nel 2026, le probabilità che una nuova stagione o un nuovo film vengano pubblicati quest’anno sono estremamente basse.