Overgeared: annunciato l’adattamento anime, debutto a ottobre 2026

Overgeared, il celebre webtoon sudcoreano tratto dall’omonima web novel, riceverà finalmente un adattamento anime, che debutterà in Giappone nell’ottobre 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi tremite i canali ufficiali della produzione, accompagnato dal rilascio di un teaser trailer e di una prima visual promozionale.

La produzione è affidata allo studio J.C.Staff, che si è occupato in passato di adattamenti come DanMachi e Toradora!. La regia è nelle mani di Ayako Kono, già alla guida di Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, mentre la composizione della serie è curata da Kenta Ihara, sceneggiatore di Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs. Il character design è firmato da Ryosuke Tanigawa e le musiche originali sono composte da Yoshiaki Fujisawa.

Per quanto riguarda il doppiaggio, Tatsumaru Tachibana presterà la voce al protagonista Grid, mentre Asami Seto interpreterà Yura. Tra gli altri doppiatori annunciati figurano Takeo Otsuka nel ruolo di Elymas e Rie Wakayama in quello di Ruche.

La storia di Overgeared è ambientata all’interno del popolare gioco di realtà virtuale Satisfy. Il protagonista Shin Youngwoo, conosciuto in gioco con il nickname Grid, è un giocatore sfortunato che fatica a progredire come gli altri utenti e si trova spesso a svolgere i compiti più umili e noiosi del gioco. La sua vita cambia radicalmente quando ottiene un oggetto rarissimo che gli conferisce la classe leggendaria Successore di Pagma, trasformandolo in un fabbro straordinario capace di forgiare armi uniche e indossare le armature più potenti dell’intero mondo di Satisfy. La sua ascesa però non è priva di conseguenze, perché la sua nuova posizione inizia ad attirare attenzioni indesiderate e a sconvolgere gli equilibri dell’intero server.

Overgeared nasce come web novel scritto da Saenal, la cui serializzazione è partita sulla piattaforma KakaoPage il 14 novembre 2014 per concludersi il 26 aprile 2024 dopo oltre 2059 capitoli. Il romanzo è stato pubblicato in versione cartacea da Maru Publishing in ben 57 volumi, mentre la versione digitale in inglese è disponibile su Wuxiaworld. L’autore ha dichiarato di essersi ispirato al romanzo Legendary Moonlight Sculptor per la struttura narrativa di base e al videogioco Lineage per i dettagli del mondo di gioco, con l’obiettivo preciso di creare un protagonista inizialmente privo di talento per rendere più credibile e coinvolgente il suo percorso di crescita.

Il manhwa adattato da Monohumbug e illustrato da Team Argo ha invece avviato la sua serializzazione su KakaoPage il 1 aprile 2020 ed è tuttora in corso, disponibile in inglese digitale su Tapas e in versione cartacea nordamericana grazie all’imprint Ize Press di Yen Press. I numeri della serie sono i seguenti: in Corea del Sud la saga ha totalizzato 1,3 miliardi di visualizzazioni e generato 10 miliardi di won di ricavi, confermando il peso del franchise nel panorama dei webtoon coreani. Inoltre è in sviluppo un videogioco da parte di Gray Games, pubblicato da Nexon, attualmente noto con il nome in codice Project T.

Infine Overgeared si inserisce in un filone di grande successo che include titoli come Solo Leveling, anch’esso tratto da una web novel di KakaoPage e diventato uno degli anime più seguiti degli ultimi anni.

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