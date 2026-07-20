Goodbye, Lara: il mito della Sirenetta rinasce su Crunchyroll con la nuova opera di Kinema Citrus

Il suggestivo mondo di Goodbye, Lara si svela finalmente al pubblico con un inizio che ridefinisce le regole della fiaba drammatica contemporanea. Lo studio Kinema Citrus ha confezionato un progetto originale di grande spessore, ormai pronto a debuttare in streaming. La serie verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Crunchyroll a partire dal prossimo 5 luglio 2026, divent ando un appuntamento fisso per tutti gli appassionati ogni domenica.

L’impatto estetico di questa produzione è straordinario e mostra fin da subito una cura realizzativa fuori dal comune. Merito del regista Takushi Koide e della sceneggiatrice Anna Kawahara, capaci di imprimere un’atmosfera ipnotica e poetica fin dalle prime sequenze. Il character design di Shiori Tani si sposa magnificamente con i fondali dello Studio Pablo, diretti magistralmente da Mari Fujino, che sembrano veri e propri quadri animati. A colpire profondamente è l’incredibile resa visiva dei fluidi, un lavoro specifico gestito dal deep sea image designer MON e dal water artist Naoki Yoshibe, che restituiscono la doppia anima dell’oceano, sospesa tra splendore e inquietudine. Questo eccezionale comparto visivo viene introdotto dalla sigla d’apertura “Sayonara, Lara” firmata dagli Ikimonogatari, una canzone intensa che cattura perfettamente l’essenza malinconica dell’opera.

La narrazione sceglie di esplorare i risvolti più oscuri e dolorosi del mito della Sirenetta, allontanandosi dalle versioni più felici e favolesche. Al centro della storia c’è Lara, una principessa dei mari che per inseguire il proprio sogno d’amore accettò il patto di una strega: diventare umana a costo di trasformarsi in schiuma qualora non avesse trovato il vero amore. Le cose, però, presero una piega tragica. Duecento anni dopo, la protagonista si risveglia misteriosamente nel Giappone odierno, precisamente nelle acque del Lago Biwa. Spaesata e proiettata in un’epoca sconosciuta, Lara si ritrova tra le mani un’ultima chance per cambiare il proprio destino e comprendere il vero significato dei sentimenti. Un inizio solido e affascinante, che promette di conquistare gli spettatori grazie a un perfetto mix di emotività e tecnica eccelsa.