The Raven Boys: quando il destino si tinge di magia e mistero – Recensione

Entrare nel mondo di The Raven Boys è come fare una passeggiata in un bosco umido d’autunno, si viene avvolti all’istante da un’atmosfera nebbiosa, cupa e così magnetica che è impossibile staccarsi dalle pagine. È la sensazione esatta che si prova sfogliando l’adattamento a fumetti della famosissima saga urban fantasy nata dalla penna di Maggie Stiefvater e portata oggi in Italia da Panini Comics. Questo volume vede la collaborazione di talenti straordinari come Sas Milledge e Stephanie Williams, capaci di tradurre in immagini una delle storie più amate dello scorso decennio. Il risultato è un piccolo gioiello visivo che non solo rispetta l’anima del romanzo originale, ma le dona una nuova, vibrante identità grafica.

Al centro di tutta la vicenda troviamo Blue Sargent, una ragazza apparentemente comune che vive in una casa popolata da donne eccentriche, sensitive e chiaroveggenti. Blue è l’unica della famiglia a non possedere alcun potere magico, ma ha una particolarità non da poco: funge da amplificatore per le capacità altrui. Su di lei, però, pende da sempre una condanna terribile. Ogni sensitiva che ha incrociato il suo cammino le ha ripetuto la stessa identica profezia. Se bacerà il suo vero amore, ne causerà la morte. Una maledizione del genere spingerebbe chiunque a tenersi a debita distanza dalle questioni di cuore, ed è proprio quello che Blue ha intenzione di fare, conducendo una vita ordinata e tenendosi lontana dai guai.

Il destino, tuttavia, ha piani decisamente diversi. La sua strada finisce per incrociarsi in modo del tutto inaspettato con quella dei “Ragazzi Corvo”, un gruppo di studenti della Aglionby Academy, una scuola privata d’élite frequentata dai rampolli più ricchi e privilegiati della zona. Loro sono Gansey, Ronan, Adam e Noah. Ognuno di loro porta con sé segreti profondi, traumi irrisolti e una disperata ricerca di qualcosa che vada oltre la noiosa realtà quotidiana. Guidati da un’ossessione comune, i ragazzi sono sulle tracce di un antico re gallese dormiente, Glendower, sepolto secondo la leggenda lungo le misteriose linee temporali della cittadina di Henrietta. Si dice che chiunque riesca a risvegliarlo riceverà in cambio la realizzazione di un desiderio. Blue, quasi senza rendersene conto, si ritroverà catapultata in questa ricerca pericolosa, dove la linea di confine tra il mondo reale e quello soprannaturale diventa sempre più sottile.

Il punto di forza di questa trasposizione risiede senza dubbio nell’incredibile lavoro artistico di Sas Milledge. I disegni riescono a catturare alla perfezione quell’estetica autunnale, malinconica e misteriosa che ha reso famosa la saga letteraria. I colori scelti, caldi ma cupi, avvolgono il lettore in una costante sensazione di meraviglia sospesa.

Anche la sceneggiatura si muove davvero bene. Riesce a stringere i tempi e a mostrare i lati più intimi dei personaggi senza che la storia sembri frettolosa o sbiadita. Il legame strano e bellissimo che nasce tra Blue e questo gruppetto di ragazzi ricchi ma spezzati viene fuori pian piano, fatto di silenzi complici, sguardi d’intesa e una solitudine comune che alla fine li stringe tutti insieme.

The Raven Boys edito da Panini Comics è un esperimento riuscito sotto ogni aspetto. Funziona alla grande sia per chi ha già letto i romanzi a suo tempo e vuole ritrovare quelle atmosfere in una chiave diversa, sia per chi non ha mai sentito parlare di questa storia e vuole tuffarsi per la prima volta in un fantasy urbano che sa di pioggia, foglie secche e mistero. Alla fine, è un racconto che mette a nudo l’adolescenza, i destini segnati e quella voglia matta di trovare qualcosa di magico in una vita ordinaria. Un primo volume che convince e che fa venire voglia di correre a comprare subito il seguito.