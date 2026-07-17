Tiny Metal: Zero Line si mostra nel primo teaser ufficiale del nuovo anime

Il mondo dei videogiochi tattici si prepara a compiere un importante balzo in avanti verso il panorama dell’animazione giapponese. È stato infatti pubblicato il primissimo video teaser per Tiny Metal: Zero Line, un nuovo e ambizioso progetto anime basato proprio sulla celebre serie di videogiochi di strategia militare. Insieme a queste prime e spettacolari sequenze animate, la produzione ha svelato anche i dettagli relativi al cast principale dei doppiatori e i nomi di spicco che compongono lo staff tecnico che lavorerà dietro le quinte per dare vita a questo universo bellico.

La trama ci porta in un mondo segnato profondamente dalle terribili cicatrici lasciate da un grande conflitto globale. L’eredità più pericolosa di questa guerra è rappresentata dalla cosiddetta “Lost Tech”, una serie di potentissime macchine belliche rimaste sepolte e dimenticate sotto la superficie terrestre. Memore delle atrocità del passato, il Regno di Artemisia ha deciso di proibire categoricamente la ricerca e l’utilizzo di questi ordigni. Tuttavia, il comandante Nathan Gries si convince che l’unico modo per garantire la pace sia quello di trovare e mettere in sicurezza questi arsenali prima che finiscano nelle mani sbagliate. La situazione precipita improvvisamente quando un messaggio d’emergenza intercettato sulle Alpi di Northridge rivela un segnale sconosciuto, costringendo il Maggiore Gries, il Generale Isoroku Tsukumo e Wolfram, leader dei White Fangs, a unire le forze per affrontare una minaccia senza precedenti.

La direzione di questo interessante adattamento è stata affidata al regista Hiroyasu Kobayashi dello stimato Studio Khara, mentre la sceneggiatura porta la firma di Hirotaka Inaba. Il character design unisce invece lo stile di Go Takahashi e del celebre Yusuke Kozaki, garantendo un impatto visivo moderno e accattivante. Con un team di questo calibro e una premessa narrativa ricca di tensione geopolitica, il debutto animato di Tiny Metal si preannuncia già da ora come un appuntamento imperdibile per gli amanti della fantascienza militare.