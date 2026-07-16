Black Clover 2: svelato il design ufficiale di Asta in modalità Devil Union

L’attesa sta finalmente per finire per i tantissimi sostenitori del Regno di Clover. Con il debutto della seconda stagione di Black Clover ormai alle porte, fissato ufficialmente per il prossimo ottobre, la produzione ha deciso di scaldare i motori condividendo un dettaglio visivo a dir poco cruciale. È stato infatti svelato il character design ufficiale di Asta nella sua spettacolare forma “Devil Union”, mentre impugna con decisione la temibile katana squarcia-demoni. Un piccolo assaggio che fa già capire quanta azione ci aspetta in questa nuova carrellata di episodi, che potremo goderci in contemporanea con il Giappone grazie a Crunchyroll.

Per chi ha bisogno di un ripasso, l’opera, tratta dall’omonimo e famosissimo manga di Yūki Tabata, segue le avventure di Asta e Yuno, due orfani cresciuti insieme in una società dove saper usare la magia definisce letteralmente lo status sociale di chiunque. Se Yuno si dimostra fin da subito un prodigio innato, Asta nasce incredibilmente privo di qualsiasi briciolo di potere magico. Le cose cambiano drasticamente al compimento dei quindici anni, quando Asta riceve un rarissimo grimorio a cinque foglie che gli conferisce l’Anti-Magia, un’energia capace di annullare qualsiasi incantesimo nemico. Da quel momento, i due amici d’infanzia diventano rivali giurati, pronti a tutto pur di superare ogni ostacolo e coronare lo stesso identico sogno: diventare l’Imperatore Magico.

Dopo lo storico stop della prima serie nel 2021 e la parentesi cinematografica di successo del 2023, la realizzazione di questa nuova stagione è stata affidata ancora una volta alle mani esperte dello Studio Pierrot, con la regia di Ayataka Tanemura e il character design curato da Itsuko Takeda. Il manga originale, dopo una lunga e gloriosa serializzazione su Weekly Shonen Jump iniziata nel 2015, si è trasferito sulla rivista Jump Giga, continuando a registrare numeri di vendita straordinari fino alla chiusura ufficialmente il 1º maggio 2026. Per gli amanti dei combattimenti mozzafiato e delle storie di rivalsa, l’appuntamento con il ritorno di Asta è ufficialmente fissato per questo autunno.