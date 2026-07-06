Black Clover: trailer e sigla ufficiale per la nuova stagione dell’anime

La seconda stagione di Black Clover ha svelato il trailer principale . Il video, che anticipa il ritorno dell’anime basato sul manga di Yūki Tabata, mostra le prime scene inedite e fa ascoltare “Kienai Riyū”, la nuova sigla di apertura realizzata dai WANIMA. Crunchyroll si occuperà della distribuzione in contemporanea con il Giappone, mentre la partenza dei nuovi episodi è programmata per ottobre 2026.

I nuovi blocchi di puntate riprendono in mano la storia dopo una pausa parecchio lunga. La prima serie si era infatti fermata nel 2021, intervallata soltanto dall’uscita del film Black Clover: La spada dell’imperatore magico nel 2023. Per questo atteso ritorno, la produzione ha deciso di scommettere sullo staff storico. Le animazioni sono infatti ancora sotto la guida dello Studio Pierrot, con Ayataka Tanemura alla regia, Keiichiro Ochi alle sceneggiature e Minako Seki a firmare la colonna sonora.

Il materiale di partenza ha debuttato originariamente nel febbraio del 2015 su Weekly Shonen Jump. Dopo quasi un decennio, la serie ha poi traslocato sulla rivista Jump Giga a dicembre 2023, e si concluderà con il volume 38 in uscita il 4 agosto 2026.

La trama della serie si sviluppa all’interno di un universo narrativo dove la magia rappresenta letteralmente ogni cosa, determinando anche lo status sociale delle persone. Qui incontriamo i due orfani Asta e Yuno, cresciuti insieme dopo essere stati abbandonati nello stesso giorno presso una chiesa di un piccolo villaggio della periferia. Se da una parte Yuno dimostra fin da subito un talento innato spaventoso, riuscendo a controllare il vento con una facilità disarmante, Asta cresce senza possedere la minima oncia di energia magica, compensando questo vuoto con un allenamento fisico massacrante e quotidiano. Le cose cambiano drasticamente al compimento dei quindici anni, il momento esatto in cui i giovani maghi ricevono i loro grimori protettivi. A Yuno va il leggendario libro con il quadrifoglio, mentre ad Asta viene assegnato un misterioso e logoro grimorio a cinque foglie contenente l’Anti-Magia, una forza oscura capace di annullare o respingere qualsiasi incantesimo nemico. Diventando rivali giurati ma restando legati da un’amicizia fraterna indissolubile, i due intraprendono un viaggio durissimo per entrare nell’esercito dei Cavalieri Magici. Entrambi hanno in mente un unico grande traguardo: superare i propri limiti pur di diventare il prossimo Imperatore Magico.