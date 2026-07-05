Star Wars: Visions rilancia con “The Ninth Jedi”, l’animazione giapponese sposa la galassia lontana lontana

Nelle scorse ore Lucasfilm ha finalmente rotto gli indugi, rilasciando il trailer ufficiale e la visual promozionale dedicati a Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi. Si tratta di una miniserie evento molto attesa che, comprensibilmente, sta già accendendo l’entusiasmo dei tantissimi appassionati di anime e animazione giapponese. Per fortuna, l’attesa per il debutto sulla piattaforma streaming della Disney non sarà affatto lunga, anzi, il lancio ufficiale è praticamente dietro l’angolo. A partire dal prossimo 5 agosto, infatti, l’intero pacchetto di episodi che compongono la serie sarà disponibile in un colpo solo, fruibile in contemporanea sia nel catalogo di Disney+.

Parliamo di un progetto complessivo da otto episodi, che prende vita grazie alla stretta sinergia tra la major americana e un pilastro del settore del Sol Levante come lo studio d’animazione Production I.G. Questo titolo non è un caso isolato, tutt’altro, va a inaugurare una linea editoriale antologica del tutto inedita per il franchise, concepita con un obiettivo preciso. Dare cioè maggior respiro e, soprattutto, un minutaggio più generoso a quei racconti e contesti narrativi che si sono dimostrati i più apprezzati in assoluto dal grande pubblico all’interno della cornice di Visions.

La trama vera e propria ci tufferà nel percorso di Kara che, muovendosi insieme a una ristretta cerchia di altri giovani apprendisti, si ritroverà presto catapultata in un viaggio tanto insidioso quanto decisivo per scoprire se stessa e, non ultime, le sue potenzialità latenti. Questo bizzarro gruppo si ritroverà a dover unire le forze in una vera e propria corsa contro il tempo. Da un lato c’è il disperato tentativo di trarre in salvo il padre della ragazza; dall’altro, la necessità impellente di sventare i piani di un leader misterioso e temibile legato a doppio filo al Lato Oscuro. Un nemico spietato, che sembra ormai a un passo dal far sprofondare l’intera galassia nell’oscurità più profonda dei Sith.