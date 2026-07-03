The Apothecary Diaries: il film di si mostra nel primo trailer – data e dettagli della storia inedita

Il franchise di The Apothecary Diaries sta per espandersi sul grande schermo con un progetto che promette di stupire gli appassionati della serie. Nelle ultime ore la produzione ha svelato il titolo ufficiale della pellicola, che si chiamerà The Apothecary Diaries: The Movie – Bouhi no Hihou. Insieme a questo importante annuncio sono stati rilasciati il primo trailer ufficiale e una suggestiva visual promozionale. L’appuntamento nei cinema giapponesi è già fissato sul calendario per il prossimo 11 dicembre.

Questa volta non vedremo su schermo un adattamento dei classici capitoli cartacei. La pellicola proporrà infatti un arco narrativo del tutto inedito, scritto da zero per il cinema direttamente dall’autrice della light novel, Natsu Hyuuga. Dietro la macchina da presa ci sarà un gradito ritorno: Norihiro Naganuma, già regista della prima stagione dell’anime e direttore capo della seconda, siederà in cabina di regia per garantire la massima continuità stilistica. I nuovi materiali promozionali hanno inoltre introdotto un misterioso gruppo di ragazzi che ricoprirà un ruolo centrale nella trama del film, svelando anche l’ingresso nel cast della doppiatrice Mariya Ise nel ruolo del nuovo personaggio Muchin.

L’annuncio del film arriva in un momento d’oro per l’opera, nota in Italia anche grazie alla versione manga pubblicata con successo da J-Pop Manga. Il percorso sul piccolo schermo proseguirà infatti con la terza stagione dell’anime, strutturata come un progetto diviso in due parti distinte: la prima metà inizierà le trasmissioni a ottobre 2026, mentre la seconda parte arriverà ad aprile 2027 sotto la direzione del regista Akinori Fudesaka. Per chi ancora non conoscesse le vicende, la trama ruota attorno a Maomao, una giovane e scaltra speziale che viene venduta come servitrice all’interno del palazzo imperiale. Grazie alle sue profonde conoscenze mediche, la ragazza attirerà l’attenzione del funzionario Jinshi, iniziando a risolvere i fitti misteri che avvolgono le mura della corte.