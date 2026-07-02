Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, svelata la data del finale su Disney+

La fine dei tre mondi è arrivata e i fan della saga non dovranno attendere molto per assistere allo scontro finale. L’arrivo di BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity è confermato in tutto il mondo per il prossimo 25 luglio 2026. La trasmissione degli episodi seguirà binari precisi, con Disney+ che si occuperà della messa in onda esclusiva in streaming per il mercato internazionale, lasciando invece la fetta di pubblico degli Stati Uniti sotto la copertura della piattaforma Hulu. Con questo pacchetto inedito di puntate, l’adattamento del manga di Tite Kubo giunge al suo definitivo epilogo, chiudendo per sempre la lunghissima epopea.

La sinossi anticipa uno scenario a dir poco catastrofico: dopo il crollo delle difese della Divisione Zero e l’inganno ordito dal re dei Quincy, Yhwach, la morte del Re delle Anime sta provocando il collasso simultaneo di tutti i regni. I membri rimasti delle tredici brigate dovranno unire le forze con i Quincy sopravvissuti per tentare un assalto disperato al Palazzo Reale, trasformato nel frattempo nella fortezza Wahr Welt. Al centro del caos ci sarà ovviamente Ichigo Kurosaki, chiamato a combattere la sua battaglia più dura di sempre e a fare i conti con le vere intenzioni di Uryu Ishida.

Dietro la realizzazione tecnica di questa iconica epopea action, un tempo colonna portante di Shonen Jump insieme a colossi del calibro di Naruto e One Piece, troviamo confermato lo staff dei passati blocchi. La produzione delle animazioni è affidata allo studio Pierrot Films, con Tomohisa Taguchi nel ruolo di supervisore alla regia e Hikaru Murata come regista principale. Masashi Kudo si occupa ancora una volta dei disegni dei personaggi, mentre le iconiche musiche portano la firma del maestro Shiro Sagisu. Questo ritorno di Bleach in TV, partito nel 2022, si appresta così a congedarsi dal pubblico tra recensioni stellari e ascolti record, dimostrando la forza intramontabile del franchise.