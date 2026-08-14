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Dragon Ball protagonista al New York Comic Con con uno stand speciale
Eleonora Masala 14/08/2026
Dal 8 all’11 ottobre la città di New York ospiterà la nuova edizione del famosissimo Comic Con, uno degli appuntamenti più importanti di tutto l’anno per l’intero panorama della cultura pop mondiale. Tra i vari spazi espositivi previsti all’interno della fiera americana ce ne sarà uno incentrato unicamente sul vasto universo di Dragon Ball. A dare la conferma ufficiale sono stati direttamente i referenti del canale web della serie, pronti ad accogliere i tantissimi visitatori con una lunga serie di iniziative mirate del tutto sulle avventure dei Saiyan.
Chi varcherà la soglia del padiglione troverà ad attenderlo un ricco percorso organizzato per precise aree tematiche. Gli allestimenti vedranno al centro il settore del collezionismo, proponendo una panoramica davvero completa sulle action figure e sulle varie linee di gadget più recenti prodotte dai licenziatari ufficiali. Non mancheranno poi diverse postazioni interattive dedicate ai videogame di punta del franchise, pensate per consentire al pubblico di testare da vicino i titoli del momento e scoprire i contenuti speciali sviluppati per il mercato globale.
Accanto al settore dei prodotti fisici, l’evento dedicherà ampio spazio anche al comparto dell’animazione giapponese. Il punto focale della presentazione sarà l’anime intitolato Dragon Ball Super: Beerus, il cui debutto sulle reti televisive è programmato proprio per questa stagione autunnale. Le persone presenti all’interno dello stand potranno così esaminare dal vivo materiale promozionale del tutto inedito sul progetto e approfondire i vari dettagli legati alla trama della serie, incentrata sul celebre personaggio del Dio della Distruzione.
La trasferta oltreoceano ribadisce ancora una volta la grande forza commerciale del brand sul suolo statunitense. Tramite la pagina speciale appena aperta sul portale web del franchise, lo staff continuerà a pubblicare costanti aggiornamenti e dettagli logistici prima dell’inizio delle giornate in fiera. Un’occasione ideale per permettere a tutti gli appassionati di pianificare al meglio la visita e seguire da vicino tutte le prossime novità sulla saga.