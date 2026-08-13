Dragon Ball Super: l’attesa per il ritorno dell’anime potrebbe deludere i fan

Dragon Ball Super è attualmente in fase di sviluppo per un nuovo anime dedicato all’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, ma un aggiornamento poco incoraggiante da parte di Toei Animation lascia intendere che i fan dovranno aspettare molto più a lungo. La serie shonen più amata e famosa di sempre tornerà comunque questo autunno con una nuova serie anime remake che offrirà una versione migliorata dell’arco narrativo della Battaglia degli Dei. Tuttavia, l’uscita dell’anime principale è prevista in un periodo successivo.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è stato annunciato come un nuovo anime che adatterà l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica tratto dal manga di Super. Si tratta di uno dei due archi narrativi esclusivi del manga che non ha ancora ricevuto un adattamento anime. Al momento la data di uscita è chiaramente sconosciuta e soprattutto è arrivato un recente aggiornamento poco incoraggiante dopo l’ultimo bilancio di Toei Animation. Questo non conferma un possibile debutto dell’anime nel 2027 ed è molto probabile che i fan dovranno dover aspettare almeno fino al 2028 per guardarlo.

Nell’ultimo rapporto finanziario di Toei Animation, viene rivelato il programma dei nuovi progetti previsti per il 2026 e il 2027. Purtroppo, emerge anche che Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è ancora indicato come “da definire” e quindi escluso dai progetti pianificati per il 2026 e il 2027. Questo non significa necessariamente che l’anime non possa uscire nel 2027, ma non è un buon segno per coloro che attendono con impazienza il suo ritorno.

Dragon Ball Super: Beerus è una nuova serie anime remake ufficiale che inizierà questo autunno e adatterà gli archi narrativi “La Battaglia degli Dei” e “La Resurrezione di F”, ma non è chiaro quanto durerà.

Per quanto riguarda il nuovo adattamento anime, la storia segue direttamente il Torneo del Potere e il film di Broly, vedendo Goku e Vegeta uniti alla Pattuglia Galattica contro il mangianani pianeti Moro. Aiutati da Beerus, i due Saiyan si allenano duramente per superare le abilità di assorbimento energetico del nemico prima dello scontro finale sulla Terra.