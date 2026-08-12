The Promised Neverland: annunciata la data di uscita del revival

The Promised Neverland è tra le serie shonen che combina un mix di thriller, azione e fantascienza più incredibili degli ultimi anni. In questo momento la serie sta celebrando il decimo anniversario del suo debutto su Shonen Jump e ha finalmente è arrivata la data del ritorno sulla rivista. The Promised Neverland, manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, ha fatto il suo debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dieci anni fa e, purtroppo, si è concluso in modo molto contrastante a causa del clamoroso fallimento dell’adattamento anime. Nonostante ciò, il manga ha regalato alcuni momenti memorabili che vengono ricordati con affetto.

The Promised Neverland è tra quelle serie con i finali più controversi tra le serie di Shonen Jump degli anni 2010 e probabilmente sarà al centro del dibattito per molto tempo. Ma la serie ha la possibilità di riscattarsi in questo The Promised Neverland ha annunciato il suo ritorno su Shonen Jump il 24 agosto in Giappone.

La serie, dunque, tornerà su Shonen Jump con un nuovo “Special Side Story One-Shot” domenica 24 agosto in Giappone. Questo speciale vedrà il ritorno di Kaiu Shirai e Posuka Demizu per questa nuova espansione della storia, ma al momento sono ignoti i dettagli di cosa effettivamente tratterà. Le prime immagini di questa nuova storia anticipano che i protagonisti saranno adulti, come suggerito dal finale con salto temporale del manga originale, quindi probabilmente fungerà da nuovo epilogo anni dopo la fine del manga.

Il ritorno di The Promised Neverland segna anche quello dei mangaka che lo hanno realizzato. Infatti Kaiu Shirai Posuka Demizu non hanno più realizzato una serie completa, nonostante Demizu sia stata coinvolta nella creazione di numerosi altri progetti senza raggiungere lo stesso livello di successo ottenuto con Shirai su Shonen Jump.

La serie shonen che narra le vicende di Emma, Norman e Ray ha fatto il suo debutto su Shonen Jump dieci anni fa, presentandosi come uno dei debutti più promettenti degli anni 2010. La serie ha sconvolto i fan con il primo capitolo, rivelando che i bambini di un orfanotrofio venivano in realtà allevati come carne da dare in pasto ai demoni. Il primo arco narrativo del manga ha poi visto i ragazzi tentare in ogni modo di fuggire dall’orfanotrofio e raggiungere il mondo esterno, solo per scoprire che lì fuori si cela un mondo ben più terrificante.

Quello che divide le opinioni quando si parla di questa serie, è che The Promised Neverland non è mai riuscito a mantenere lo stesso slancio una volta che i personaggi sono arrivati ​​nel mondo esterno. Non ha mai raggiunto gli stessi livelli negli archi narrativi successivi, e sembra essersi spento con la sua conclusione.