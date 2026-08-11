J-POP Manga annuncia l’arrivo in Italia di Wolf and Revolver (狼とリボルバー, Ookami to Revolver), la mini-serie dark fantasy di Yu Suzuki. Entrambi i volumi che compongono la serie saranno disponibili in tutte le librerie, fumetterie e store online a partire dal 25 agosto 2026, al prezzo di 6,50 euro ciascuno.

La serie originale giapponese è stata serializzata sulla rivista LaLa DX di Hakusensha dal giugno 2023 al novembre 2024. Il primo volume tankōbon giapponese è uscito il 5 settembre 2023, il secondo il 4 ottobre 2024. L’opera è quindi completa in due volumi, ciascuno da 168 pagine in bianco e nero con inserti a colori. Il formato italiano è 12×16,9 cm, in brossura con sovraccoperta.

Yu Suzuki è nota al pubblico shōjo per l’adattamento manga di Mimizuku and the King of the Night (Mimizuku to Yoru no Ou), tratto dall’omonima light novel di Kougyoku Izuki pubblicata da Hakusensha. Wolf and Revolver rientra nel genere dark fantasy con forti componenti di thriller e horror, con al centro il tema dei licantropi.

La trama è ambientata nella cittadina di Blume. La protagonista è Otogi, un’agente di polizia determinata e segnata nel profondo da una tragedia infantile: sua famiglia fu sterminata da un lupo mannaro, lasciandola sola davanti a un destino che non aveva scelto. Da quel giorno Otogi dedica la propria vita a proteggere gli altri, giurando di non perdere mai più nessuno. Quando una serie di brutali omicidi scuote la quiete della cittadina che la ospita, l’ombra di un nuovo lupo mannaro torna a stagliarsi sulla sua vita. A complicare tutto arriva uno sconosciuto dal volto stranamente familiare, che la costringe a riaprire ferite mai rimarginate. A salvarla in un momento disperato è Luke, un licantropo che sembra diverso da tutti gli altri.

Inoltre, la particolarità narrativa di Wolf and Revolver sta nel meccanismo dei licantropi rubavisi, creature capaci di sottrarre il volto agli esseri umani e assumerne le sembianze, confondendosi nella società.

Infine, tra i recenti annunci dell’editore figurano i titoli presentati durante il Comicon Napoli 2026, in occasione del ventennale della casa editrice. Infine, per chi vuole scoprire le ultime uscite J-POP Manga, sul sito ufficiale j-pop.it sono disponibili tutte le informazioni aggiornate, senza dimenticare l’altro recente annuncio riguardante i titoli presentati al Milan Games Week & Cartoomics.