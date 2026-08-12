Blue Lock: i mangaka dicono la loro sul film live-action

Nonostante sia uno dei manga sportivi più popolari degli ultimi anni, Blue Lock ha attraversato una fase piuttosto turbolenta a causa della qualità dell’animazione della seconda stagione. La serie, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura, si è affermata con forza conquistando nel 2021 il 45° Kodansha Manga Award nella categoria Shonen, tre anni dopo il debutto. Con l’arrivo dell’anime nel 2023, il manga ha vissuto un’impennata di popolarità tale da superare persino titoli colossali come Jujutsu Kaisen e One Piece, diventando il più venduto dell’anno.

Oggi continua a uscire settimanalmente su Weekly Shonen Magazine e ha superato i 50 milioni di copie in circolazione nel mondo. Tuttavia, mentre il manga procede senza intoppi, l’adattamento anime ha lasciato molti fan insoddisfatti e il franchise è andato oltre approdando nel mondo del film live-action, uscito nelle sale giapponesi il 7 agosto. Alla regia c’è Yusuke Taki, già noto per le trasposizioni di Kingdom e Golden Kamuy. L’uscita internazionale non è stata ancora annunciata, ma in Giappone il film sta già attirando molta attenzione.

In un’intervista a Mantan Web, Kaneshiro ha raccontato di aver accolto con entusiasmo il progetto fin da subito, spinto dalla curiosità di vedere come sarebbe stato adattato. Nomura, dal canto suo, ha ammesso che inizialmente non riusciva a immaginare come un’opera così dinamica e ricca di espressioni tipiche del manga potesse funzionare in live-action. Dopo aver visto alcune scene, però, ha cambiato idea e considera il progetto molto meglio di quanto immaginasse.

Entrambi hanno invitato i fan a vedere il film al cinema, sottolineando quanto siano soddisfatti del risultato visivo e dell’impegno degli attori. Per quanto riguarda la serie televisiva, la seconda stagione ha subito diverse critiche ma l’anime tornerà comunque con una terza stagione intitolata Blue Lock – Neo Egoist League. Al momento una data di uscita non c’è, ma si sa che l’arco narrativo è il più lungo del manga, con oltre 150 capitoli.

La storia porterà i protagonisti a confrontarsi con squadre di livello mondiale e introdurrà nuovi talenti, ampliando ulteriormente il cast. Per ora è stato mostrato solo il key visual, quindi è impossibile valutare se lo studio 8bit abbia migliorato la qualità dell’animazione dopo le difficoltà della seconda stagione. Tuttavia, il tempo extra dedicato alla produzione fa sperare in un netto passo avanti.