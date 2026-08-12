Naoki Urasawa torna con un nuovo manga: svelata la prima anteprima ufficiale

A distanza di tempo dalle sue ultime storie concluse, Naoki Urasawa ha finalmente deciso di tornare a disegnare una serie regolare dopo Asadora ( ancora in corso) .

Il celebre autore di Monster, 20th Century Boys, Pluto e Billy Bat ha mostrato la primissima immagine del suo prossimo progetto, intitolato Saigo no manga kyoushitsu.

La notizia ha catturato subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, curiosi di capire quale direzione prenderà la carriera del maestro con questo nuovo lavoro su pagina.

La prima immagine promozionale diffusa dall’editore mette in mostra lo stile di disegno inconfondibile di Urasawa. Il volto del personaggio appare subito molto espressivo e la composizione della scena mantiene quel tratto distintivo che ha reso famose le sue opere in tutto il mondo.

Anche se per ora la trama resta coperta dal segreto, i primi schizzi d’anteprima di Saigo no manga kyoushitsu lasciano intravedere un’atmosfera carica di dettagli, dove il racconto procede per indizi visivi attraverso la cura per i particolari.

Il primo capitolo della storia uscirà ufficialmente il 12 agosto sul numero di settembre della rivista Big Comic Original, pubblicata dallo storico gruppo editoriale Shogakukan. Non si tratta di una scelta casuale, visto che Urasawa collabora con questa testata da diversi decenni e vi ha già pubblicato alcuni dei suoi successi più grandi. Il mensile ospita da sempre storie pensate per un pubblico adulto e attento alla qualità della narrazione.

Il ritorno di un nome così importante rappresenta uno degli appuntamenti editoriali più attesi della stagione estiva per il mercato delle riviste cartacee giapponesi. I lettori che hanno amato i suoi complessi thriller psicologici e le sue grandi saghe generazionali potranno presto verificare di persona come l’autore abbia deciso di sviluppare questo nuovo arco narrativo. L’appuntamento nelle librerie del Giappone è fissato a breve e chiarirà finalmente sia l’impostazione generale sia la frequenza di uscita dei prossimi capitoli della serie.