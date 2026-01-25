Dragon Ball torna con un nuovo anime: annunciato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol

Le sorprese per i fan di Dragon Ball non hanno fine, infatti l’atteso evento “Dragon Ball Genkidamatsuri!” che ha celebrato il 40° anniversario del franchise ha annunciato un nuovo anime intitolato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. L’annuncio è stato accompagnato da un video che mostra tavole animate e altre illustrazioni tratte dal manga di Akira Toriyama prima di annunciare l’anime.

L’anime in questione ha rilasciato una breve descrizione del nuovo progetto, secondo il quale i personaggi principali, Son Goku e Vegeta, collaborano con i membri della Pattuglia Galattica, i guardiani della pace della galassia. Lo scopo è affrontare una battaglia portata contro un nuovo nemico, il “Divoratore di Pianeti” Moro!.

Si tratta di una delle notizie più attese da tutti i fan, visto che si tratta dell’adattamento dell'”Arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica” tratto dal manga Dragon Ball Super disegnato da Toyotarō.

Dragon Ball Super è uscito nel 2015 ed è andato in onda per 131 episodi fino a marzo 2018. Funimation e Crunchyroll hanno trasmesso la serie in streaming parallelamente alla messa in onda, e Funimation l’ha distribuita in home video. Toyotarō ha lanciato il manga Dragon Ball Super su V Jump nel 2015 come adattamento dell’anime Dragon Ball Super, sebbene il manga si discosti dall’anime per diversi aspetti.

Successivamente il manga si è preso una pausa “per preparare il prossimo arco narrativo” nell’agosto 2022 e ha ripreso la serializzazione nel dicembre 2022. Il manga ha iniziato il suo arco narrativo “Super Hero”, l’adattamento del film Super Hero, a marzo del 2023.

Dopo la tragica scomparsa del sensei Akira Toriyama, il manga è entrato in una pausa a tempo indeterminato e l’ultimo capitolo pubblicato sulla rivista V Jump di Shueisha è stato uno speciale one-shot. L’ultimo anime del franchise, Daima, ha debuttato nel 2024 e Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming in contemporanea alla sua messa in onda in Giappone. Ora però finalmente Super sta per tornare sul piccolo schermo e i fan saranno assolutamente elettrizzati all’idea di poter rivedere le avventure degli amati Guerrieri Z.