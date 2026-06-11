The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan: annunciato l’anime per il 2027 con trailer e cast

Dentsu ha annunciato ufficialmente l’adattamento anime della light novel The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan. L’annuncio è arrivato il 10 giugno 2026 ed è stato accompagnato da un teaser trailer, una visual chiave e i primi dettagli su cast e staff. La serie è prevista per il 2027.

Il titolo originale giapponese è Saikyō Mahōshi no Inton Keikaku. La serie è basata sull’omonima light novel scritta da Izushiro e illustrata da Ruria Miyuki. La pubblicazione è iniziata su Shōsetsuka ni Narō nell’aprile 2015. Hobby Japan ha poi raccolto l’opera in formato light novel a partire da febbraio 2017. Oggi la serie conta 20 volumi pubblicati in Giappone. Per il mercato anglofono, i diritti sono detenuti da J-Novel Club, che ha avviato la distribuzione in inglese nel maggio 2019. Non risulta al momento una licenza italiana.

Oltre alla light novel principale, esiste anche un adattamento manga. Il primo, disegnato da Yū Uonuma, è stato serializzato su Comic Fire di Hobby Japan dal luglio 2017 al gennaio 2019. Un secondo adattamento, intitolato The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan: The Alternative e disegnato da Karu Yoneshiro, è stato pubblicato su Manga Up! di Square Enix dall’agosto 2020 al novembre 2023.

La produzione dell’anime è affidata allo studio Hotline. La regia è di Yūsuke Suzuki, già episode director di Little Witch Academia. La composizione della serie è curata da Gigaemon Ichikawa, noto per Himitsu no AiPri. Il character design è firmato da Yuki Kitajima, che ha lavorato alla direzione dell’animazione di Girlfriend, Girlfriend. La direzione del suono è affidata a Takatoshi Hamano, già sound director di Goblin Slayer. La serie andrà in onda sul blocco programmazione Agaru Anime, trasmesso su tutti i canali affiliati JNN, tra cui CBC e TBS.

Per quanto riguarda il cast, il ruolo del protagonista Alus Reigin è affidato a Yūto Uemura. Il doppiatore è noto al pubblico degli appassionati per aver prestato la voce a Thorfinn in Vinland Saga e ad Atsushi Nakajima in Bungo Stray Dogs.

La trama segue le vicende di Alus, un ragazzo di sedici anni considerato il più potente Maestro della Magia del suo mondo. Ha combattuto contro i Fiend, creature devastanti contro cui le armi convenzionali sono inutili, fin dall’età di sei anni. Ha riconquistato più territorio nemico di chiunque altro. Arrivato a sedici anni, chiede di andare in pensione. Il governatore generale non può accettarne le dimissioni. I due trovano un compromesso: Alus si iscrive al Secondo Istituto Magico, costretto a nascondere la propria identità. Solo pochi sanno chi sia davvero. Nel frattempo continua a sconfiggere i Fiend in segreto, a istruire due promettenti Magicmaster e a fare i conti con una serie di situazioni che non ha mai previsto.

Il mondo in cui è ambientata la storia è costruito attorno a una guerra centenaria. Cento anni prima degli eventi narrati, l’umanità ha perso gran parte dei propri territori a causa dei Fiend. I resti della civiltà umana si sono riorganizzati in sette nazioni, unite nella lotta contro il nemico comune. Al centro del continente si erge la barriera magica di Babel, ultima difesa dell’umanità. I Magicmaster sono i soldati scelti che proteggono queste nazioni, classificati attraverso un sistema numerico: più basso è il numero, più potente è il Maestro. Alus è il numero uno.

Per chi segue le novità in arrivo il prossimo anno, questo non è l’unico titolo confermato per il 2027. Infatti, anche DanDaDan tornerà con la terza stagione, così come One-Punch Man con la seconda parte della Stagione 3.