Kaijin Fugeki – Kindled Spirits 1: Misticismo, danza e l’inconfondibile arte di Oh! Great – Recensione

Dopo aver segnato un’epoca con successi del calibro di Inferno e Paradiso e Air Gear, il maestro Oh! Great fa il suo atteso ritorno sulle pagine delle pubblicazioni italiane con Kaijin Fugeki – Kindled Spirits. Edita ufficialmente da Planet Manga, la nuova serie si presenta al pubblico come un battle manga dinamico, travolgente e concettualmente ambizioso. L’opera si dimostra subito capace di mescolare affascinanti elementi folkloristici, suggestivi scenari fantascientifici e quell’inconfondibile estetica visionaria che ha reso il suo autore celebre e apprezzato dagli appassionati di tutto il mondo.

La vicenda prende vita in un futuro distante, oscuro e continuamente martoriato da devastanti calamità soprannaturali denominate “Nocturnes”. Queste enormi entità mostruose rappresentano una minaccia costante e letale per la sopravvivenza stessa dell’umanità, di fronte alla quale persino le armi convenzionali più avanzate si rivelano del tutto inefficaci. L’unica e disperata speranza di salvezza per il pianeta risiede nella figura dei fugeki, uno speciale gruppo di sciamani capaci di canalizzare l’energia spettro-magnetica. Per attingere al potere divino indispensabile ad affrontare le mostruose minacce, questi guerrieri devono eseguire un’autentica e complessa danza rituale, arrivando a fondersi temporaneamente con le divinità stesse. In questo scenario drammatico si incrociano i destini di Jin, un giovane cresciuto in un tranquillo villaggio della campagna giapponese, e Gao, un ragazzo in fuga dall’Impero Britannico dopo essere stato sconfitto dal temibile Typhoon Nocturne, il mostro responsabile della scomparsa di sua madre. Uniti da un comune destino, i due ragazzi formeranno una singolare alleanza nel tentativo di impedire l’imminente fine del mondo.

Trattandosi a tutti gli effetti di un volume d’esordio, questo primo numero ha il compito fondamentale di gettare solide basi per la narrazione futura, introducendo con gradualità le regole che governano la complessa cosmogonia ideata da Oh! Great. Sebbene l’ambientazione possa apparire inizialmente bizzarra, insolita e densa di concetti astratti, l’autore gestisce la spiegazione del mondo di gioco in modo progressivo e incredibilmente accessibile per chi legge. Il sistema di combattimento intimamente legato alla danza sciamanica non risulta soltanto originale e affascinante, ma trova anche una sua immediata coerenza interna che rende l’intera mitologia dell’opera solida, credibile e perfettamente fruibile fin dalle prime battute.

Un altro grande punto di forza del volume risiede nella caratterizzazione dei protagonisti e nella chimica naturale che si viene a creare tra di loro. Jin e Gao incarnano due personalità diametralmente opposte sotto ogni punto di vista, ma le loro interazioni quotidiane funzionano con estrema spontaneità, regalando momenti di genuino intrattenimento e ponendo le premesse per un’evoluzione emotiva profonda. La dinamica di affiancamento tra i due giovani dona grande freschezza alla trama, bilanciando la gravità degli eventi con scambi di battute vivaci e mai banali.

Dal punto di vista visivo e artistico, il lavoro svolto da Oh! Great si conferma ancora una volta su livelli qualitativi straordinari. Il tratto dell’autore è un trionfo assoluto di dettagli, caratterizzato da una cura quasi maniacale per il design dei personaggi, per le anatomie in movimento e per la rappresentazione delle creature mostruose. La scelta di legare la magia al concetto di movimento ritmico permette all’artista di sfoggiare una regia delle tavole incredibilmente fluida. Le sequenze di combattimento e i passi di danza fluiscono sulla pagina con un dinamismo davvero travolgente, regalando al lettore scontri coreografici e scenari dall’impatto visivo memorabile.

Nel complesso, il primo volume di Kaijin Fugeki – Kindled Spirits si attesta come un’introduzione estremamente efficace, piacevole e visivamente maestosa. Pur concentrandosi principalmente sulla costruzione delle fondamenta narrative e del contesto storico, l’opera riesce a catturare subito l’attenzione grazie a una premessa genuinamente originale, personaggi carismatici e un comparto grafico di primissimo ordine. Un inizio di storia decisamente promettente, caldamente consigliato sia ai fan storici dell’autore sia a chiunque sia alla ricerca di un battle manga moderno e fuori dagli schemi tradizionali.