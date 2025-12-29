DanDaDan tornerà nel 2027: svelata una nuova teaser visual per la terza stagione

La terza stagione di DanDaDan continua a prendere forma e arrivano finalmente nuovi dettagli ufficiali: l’anime tornerà nel 2027 e, per iniziare a scaldare l’attesa, è stata pubblicata una nuova teaser visual. Un piccolo aggiornamento, sì, ma sufficiente per riaccendere subito l’attesa intorno a una delle serie più imprevedibili degli ultimi anni.

Dalla sua prima messa in onda, tra l’autunno del 2024 e l’estate del 2025 con la seconda stagione, DanDaDan è riuscito a farsi notare e a rimanere ben saldo nella conversazione tra gli appassionati. Il motivo è semplice: poche serie riescono a mescolare paranormale, alieni, combattimenti fuori di testa, momenti comedy e slice of life con un equilibrio così folle ma allo stesso tempo funzionante.

Dietro tutto questo c’è Science SARU, uno studio che ha sempre dimostrato di saper sperimentare senza paura. DanDaDan ne è la prova perfetta: ritmo serrato, animazione che cambia registro quando serve e un’energia che sembra uscire direttamente dalle pagine del manga di Yukinobu Tatsu, pubblicato su Shonen Jump+. È uno di quegli anime che non cerca la “perfezione”, ma che punta tutto sull’impatto e sulla personalità.

Per chi si avvicina solo ora alla storia, DanDaDan segue le vicende di Momo, ragazza cresciuta in una famiglia di medium, e Okarun, suo compagno di scuola ossessionato dagli alieni. Lei crede ai fantasmi ma non agli UFO, lui l’esatto contrario. Per dimostrare chi abbia ragione, i due finiscono per affrontare eventi paranormali fuori da ogni logica, risvegliando poteri nascosti e ritrovandosi coinvolti in battaglie sempre più assurde, senza dimenticare una relazione che cresce in mezzo al caos.

Con la terza stagione prevista per il 2027, DanDaDan sembra pronta ad alzare ancora l’asticella. La pubblicazione della nuova teaser visual rappresenta il primo vero passo verso il ritorno della serie, alimentando l’attesa dei fan in vista di ulteriori aggiornamenti. Se le stagioni precedenti sono state solo l’inizio, il meglio potrebbe essere ancora tutto da vedere.