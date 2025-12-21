DanDaDan tornerà con la terza stagione: appuntamento fissato al 2027

È ufficiale: DanDaDan avrà una terza stagione animata. La conferma è arrivata da poco e, come era facile immaginare, ha subito fatto rumore tra chi segue DanDaDan fin dall’inizio. La terza stagione sarà ancora una volta realizzata da Science SARU e la messa in onda è prevista per il 2027, anche se per ora non c’è ancora una data precisa.

Per molti, questa conferma era solo questione di tempo. Nel giro di poco tempo DanDaDan è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo. È una serie che mescola senza troppi freni combattimenti, situazioni completamente fuori di testa e momenti che cambiano tono all’improvviso, ma che alla fine funzionano proprio per questo. Non ha mai seguito le regole, né nella storia né nello stile visivo, ed è probabilmente il motivo per cui tanti si sono affezionati così in fretta.

Science SARU, studio noto per il suo approccio dinamico e sperimentale all’animazione, tornerà quindi a occuparsi del progetto. Un dettaglio che rassicura molti spettatori, visto quanto lo stile dello studio sia diventato parte integrante dell’esperienza di DanDaDan. Movimenti fluidi, regia creativa e soluzioni visive poco convenzionali hanno contribuito a rendere l’anime immediatamente riconoscibile.

Al momento, le informazioni sulla terza stagione sono ancora top secret. Tuttavia, è già stato confermato che nuovi dettagli verranno svelati il 21 dicembre 2026, in occasione del Jump Festa 2026. Un evento che, come ogni anno, rappresenta un punto di riferimento per gli annunci legati ai grandi titoli del panorama manga e anime, e che promette quindi aggiornamenti importanti anche per DanDaDan.

In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro alla serie, l’annuncio della terza stagione ha già un valore simbolico forte. Significa che DanDaDan non è stato un fenomeno passeggero, ma una storia capace di costruirsi una fanbase solida e appassionata. Ora non resta che aspettare, con la consapevolezza che il viaggio di Momo, Okarun e di tutto il loro caotico mondo è tutt’altro che finito.