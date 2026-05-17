Bleach TYBW: annunciati episodi gratuiti prima della serie finale dell’anime

Questo sarà l’anno in cui si concluderà l’arco narrativo de La Guerra dei Mille Anni di Bleach, con lo Studio Pierrot rilascerà la quarta e ultima parte dell’arco finale della serie. Dato che Tite Kubo non ha accennato a un possibile seguito del manga, l’eredità duratura di Bleach non sarà presto dimenticata e per permettere ai fan di aggiornarsi sulle vicende della serie shonen, lo Studio Pierrot sta pubblicando nuovi episodi con cadenza settimanale per celebrare la Soul Society.

Uno dei modi in cui lo studio di animazione giapponese sta riportando la concentrazione e l’attenzione dei fan su Bleach è attraverso la creazione di illustrazioni che mostrano il percorso di Ichigo nel corso della serie. Grazie alle innumerevoli battaglie contro personaggi onnipotenti e alla scoperta delle sue origini, Kurosaki è passato da sostituto Shinigami al membro più forte della Soul Society. Sul canale Youtube di Bleach saranno disponibili settimanalmente gli episodi dal 343 al 366 anche se c’è un piccolo inconveniente in quanto potrebbero essere soggetti a restrizioni regionali.

Gli ultimi eventi adattati nella serie televisiva, vedevano una Soul Society versare in una critica. In particolare, mentre molti dei protagonisti erano riusciti a sconfiggere i membri degli Sternritter, Yhwach aveva raggiunto l’obiettivo che si era prefissato fin dall’inizio della Guerra. Il principale antagonista è riuscito infatti ad ottenere il potere del Re delle Anime, acquisendo di fatto la capacità di alterare la realtà a suo piacimento. La quarta e ultima stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è confermato che verrà rilasciata entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda la possibilità che la storia di Ichigo continui dopo la conclusione de La Guerra dei Mille Anni, al momento è impossibile dirlo con certezza. Tite Kubo è tornato a lavorare su una nuova storia ambientata in questo universo shonen con “Bleach: No Breaths From Hell“, sebbene si tratti di un solo capitolo. Questo speciale getta le basi per le future avventure della Soul Society, i cui eventi sono ambientati anni dopo la battaglia contro il Wandenreich. Il manga ha permesso ai lettori di vedere Ichigo da adulto e di assistere alla nascita della famiglia dopo la drammatica battaglia contro Yhwach.