Mob Psycho 100: al via le celebrazioni per i dieci anni dell’anime

Dieci anni sono volati da quando abbiamo visto per la prima volta Shigeo Kageyama sullo schermo. L’anime di Mob Psycho 100 si prepara infatti a festeggiare il suo primo decennio proprio in questo periodo. La notizia è arrivata il 12 maggio, una scelta mirata visto che coincide con il compleanno di Mob, svelando una serie di appuntamenti e novità che ogni appassionato della serie dovrebbe segnarsi.

Si parte dalle nuove immagini promozionali, che riprendono quello stile visivo così unico che ha reso la serie famosa ovunque. È stata rilasciata una nuova visual celebrativa curata da Yoshimichi Kameda, il character designer che ha saputo tradurre in animazione lo stile grezzo e vibrante del manga. Ma non è tutto: lo stesso autore originale, ONE, ha voluto regalare ai fan un’illustrazione inedita. Vedere il tocco del creatore originale accanto alle immagini dell’anime ci ricorda quanto questo progetto sia stato una collaborazione riuscita tra visione artistica e libertà creativa.

Ma il vero cuore dell’anniversario sarà il “Mob Psycho 100 Anime 10th Anniversary Event”, fissato per il prossimo 12 luglio alla Fukagawa Mirai Hall di Saitama. Non sarà solo una passerella, ma un vero tributo con la presenza del cast dei doppiatori e dei MOB CHOIR. Immaginate l’energia in sala quando partiranno le note di quelle sigle che hanno ridefinito il concetto di “opening” negli ultimi anni. Le prevendite dei biglietti sono già aperte tramite lotteria, segno che l’attesa è davvero alle stelle.

Dal debutto nel 2016 alla conclusione nel 2022, Mob ci ha insegnato che avere dei poteri straordinari non serve a nulla se non si impara a convivere con le proprie fragilità. Celebrare questi dieci anni non significa solo guardare al passato, ma riconoscere quanto questa serie sia ancora incredibilmente attuale. In un mondo che ci chiede di essere sempre “al 100%”, la storia di Mob ci ricorda che, a volte, la vera vittoria è semplicemente riuscire a essere noi stessi.