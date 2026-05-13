Sword Art Online: Echoes of Aincrad in arrivo a luglio con un esclusivo bonus anime

Il leggendario mondo di Aincrad sta per riaprire i battenti. Bandai Namco ha infatti confermato che Sword Art Online: Echoes of Aincrad uscirà ufficialmente il prossimo 10 luglio. Potremo giocarci su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, tuffandoci ancora una volta in quel pericoloso VRMMO dove perdere nel gioco significa perdere la vita anche nella realtà. Per ingannare l’attesa, è già disponibile un nuovo teaser trailer che ci mostra le prime immagini di questa avventura.

La vera chicca per chi segue la saga da tempo è però nascosta all’interno della Ultimate Edition. Chi sceglierà questa versione riceverà infatti un contenuto speciale: un cortometraggio animato esclusivo intitolato “Unanswered//butterfly”. Prodotto dallo studio Polygon Pictures, questo anime non è solo un semplice extra, ma approfondisce la storia di due nuovi protagonisti, Emirun e Rex. I due si conoscevano già nella realtà e si ritrovano per caso tra le mura virtuali di SAO, decidendo di unirsi a una squadra di ricognizione per imparare a sopravvivere in questo gioco mortale.

La trama di questo speciale si fa subito intensa quando i due incrociano il cammino di un misterioso “Player Killer” conosciuto come lo Spadaccino Nero. Dopo uno scontro devastante che vede la loro squadra decimata, Emirun e Rex decidono di non arrendersi. Per trovare la forza di reagire e vendicare i compagni caduti, iniziano un duro addestramento sotto la guida della leggendaria Asuna. Sarà interessante vedere come questo nuovo inizio si intreccerà con gli eventi che già conosciamo della saga originale di Reki Kawahara.

Dietro le quinte del progetto troviamo un team di alto livello, con la regia affidata a Tadahiro “Tady” Yoshihira e le musiche curate dai LIVE LAB. L’obiettivo sembra chiaro, farci rivivere l’ansia e la bellezza di Aincrad attraverso gli occhi di chi deve lottare ogni giorno per non vedere la propria vita spegnersi nel mondo reale. Non resta che attendere luglio per scoprire quale destino attende Emirun e Rex.