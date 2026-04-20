Absolute Batman: il Cavaliere Oscuro di Snyder arriva nel nuovo gioco LEGO

L’universo di Absolute Batman sta correndo fortissimo e non ha nessuna intenzione di fermarsi ai fumetti. Dopo aver ribaltato tutto con la visione super audace di Scott Snyder e Nick Dragotta, questa versione alternativa di Bruce Wayne è pronta al debutto nei videogiochi. E la cosa pazzesca è che lo farà in un mondo fatto di mattoncini LEGO.

Tutto ruota attorno a LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un nuovo gioco open world che vuole omaggiare tutta la storia di Batman. La notizia bomba però è l’aggiunta delle versioni più recenti e “cattive”. Potremo giocare infatti sia con Absolute Batman che con Absolute Catwoman. È la prima volta che li vediamo fuori dalle pagine di un fumetto, il che fa capire quanto DC stia puntando su questo nuovo brand.

Per i dettagli più tecnici, dietro al progetto ci sono i ragazzi di TT Games. Sono una garanzia, visto che hanno già firmato quel capolavoro di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Visto il loro storico, possiamo aspettarci una cura maniacale per i dettagli che renderà l’esplorazione di questa nuova Gotham davvero appagante.

Possiamo quindi aspettarci quel mix collaudato di azione, umorismo intelligente e un’esplorazione libera che rende questi titoli adatti a ogni tipo di giocatore. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’esperienza massiccia che unisca la nostalgia per il passato di Batman alla freschezza delle novità introdotte da Snyder e Dragotta.

Se non vedete l’ora di mettere le mani sul controller, le date da segnare sono ormai vicinissime. Il lancio ufficiale di LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro è fissato per il 22 maggio, ma per chi non vuole aspettare, sarà disponibile un accesso anticipato già a partire dal 19 maggio. Sarà curioso vedere come il design massiccio e brutale di Absolute Batman verrà tradotto nello stile ironico e stilizzato dei LEGO, ma le premesse per un titolo divertente e profondo ci sono tutte.