Absolute Batman rende omaggio a Chainsaw Man con una cover ispirata al primo volume

Quando i fumetti occidentali guardano ai manga, di solito nascono omaggi davvero interessanti, e questa volta DC ha deciso di pescare da uno dei titoli più iconici degli ultimi anni: Chainsaw Man. La variant cover del numero 18 di Absolute Batman è infatti un chiaro tributo alla copertina del primo volume del manga di Tatsuki Fujimoto, reinterpretata in chiave Gotham.

Se hai presente la cover originale di Chainsaw Man, la reference è subito evidente. La posa, la composizione e l’impostazione dell’immagine richiamano Denji, ma con Batman al centro della scena, trasformando un’immagine già iconica in qualcosa di nuovo e sorprendentemente coerente con il personaggio. È una di quelle citazioni che funzionano proprio perché non sono nascoste, sono fatte per essere riconosciute al volo dai fan.

Questo tipo di omaggio dice anche molto su quanto Chainsaw Man sia diventato un fenomeno culturale globale. Non è più solo “un manga famoso”, ma un’estetica e un immaginario che stanno influenzando anche il fumetto americano, cosa che fino a qualche anno fa era molto più rara. Fujimoto ha creato un’opera talmente riconoscibile che basta una cover per evocarla.

Vedere Batman reinterpretato attraverso una reference così recente è anche un segnale interessante di come i confini tra comics e manga siano sempre più sfumati. Oggi gli artisti pescano ispirazione ovunque, e questi piccoli crossover visivi diventano una specie di dialogo tra culture diverse, ma con lo stesso linguaggio pop.

Per i collezionisti e per chi ama sia i supereroi sia i manga, questa variant è una chicca divertente, ma anche un piccolo simbolo di quanto il fumetto globale stia diventando un terreno comune. Batman e Chainsaw Man nello stesso immaginario visivo? Fino a qualche anno fa sarebbe sembrato assurdo, oggi è quasi naturale. E sinceramente, è una cosa bellissima da vedere.