Pokémon: la verità su come hanno modellato il nostro cervello da piccoli

Tutti abbiamo sentito almeno una volta la classica critica: “i videogiochi da piccoli sono solo una perdita di tempo”. Beh, la scienza ha una risposta decisamente diversa per chiunque ci abbia fatto quella predica. Uno studio condotto dalla Stanford University, pubblicato su Nature Human Behaviour, ha analizzato il fenomeno da un punto di vista neurologico, e i risultati sono davvero affascinanti per chi è cresciuto tra Game Boy e avventure a Kanto.

Qui non si parla di mutazioni genetiche o roba da film di fantascienza. Il punto è la neuroplasticità, una capacità pazzesca che il nostro cervello ha da bambini, quella di modellarsi in base agli stimoli che riceve. Quando passavate ore e ore a memorizzare i nomi e le forme di tutti i Pokémon, il vostro cervello non era certo in “stand-by”, anzi, stava lavorando a mille.

In soldoni, gli scienziati hanno notato che chi ha giocato un sacco da piccolo ha sviluppato una zona specifica nella corteccia visiva, il solco occipito-temporale, che si accende all’istante quando vede un Pokémon. Non è che il cervello sia “alterato” in modo strano. Semplicemente, si è specializzato. Avendo visto quelle immagini migliaia di volte, la nostra mente ha imparato a riconoscerle al volo, creando quasi una scorciatoia mentale. È lo stesso meccanismo che usiamo per leggere o per riconoscere i volti.

In sostanza, se da piccoli avessimo dedicato lo stesso tempo allo studio approfondito di qualsiasi altra cosa, il cervello avrebbe creato aree specializzate per quello. Non stavamo solo giocando, stavamo allenando la nostra capacità di decodificare informazioni visive complesse. È incredibile pensare che le nostre passioni d’infanzia abbiano lasciato una traccia biologica così precisa nel modo in cui vediamo il mondo oggi. Quindi, la prossima volta che qualcuno vi dice che avete sprecato tempo, potete rispondere con sicurezza che stavate solo ottimizzando la vostra neuroplasticità. È proprio vero che ciò che ci appassiona finisce per diventare parte di noi, in tutti i sensi.